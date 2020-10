To eks-kærester står frem samme dag og fortæller om en af verdens bedste tennisspillere - han bliver beskyldt for at ville kvæle den ene, mens den anden er gravid, men ikke vil dele forældremyndigheden

Sportens nye superstar: Hjerteknuser og filosof

For 23-årige Alexander Zverev har 2020 været året, hvor han for første gang har spillet sig længere end kvartfinalerne i grandslam-sammenhæng. Det blev til semifinale i Australian Open og en finaleplads i US Open, og han er i øjeblikket nummer syv på verdensranglisten.

Uden for banen kører det dog slet ikke for den unge tysker, der nu har to eks-kærester på nakken.

Værst er det med Olga Sharypova, som han har kendt siden barndommen, hvor de begge spillede tennis. I 2018 begyndte de et seriøst forhold, men i august 2019 gik det galt lige op til US Open. Det fortæller hun i et stort interview med Championat.

- Han blev vred. Han forsøgte at kvæle mig med en pude og vendte mine arme. Jeg forsøgte at løbe ud af rummet flere gange, men han stoppede mig.

- Jeg var bange for, at nogen kunne se og høre os. Men til sidst lykkedes det mig at komme fri, og jeg løb barfodet ud med en telefon, der var ved at løbe tør for strøm, siger hun.

Hun fortæller, hvordan hun først gemte sig på hotellet, men hun blev fundet.

- Han skubbede mig mod væggen, og at ingen ville bekymre sig, uanset hvad han gjorde mod mig. I det øjeblik dukkede der heldigvis folk op, og jeg skyndte mig barfodet ud på gaden med dem, siger Sharypova.

Hun kontaktede en ven, der tog sig af hende, og denne korrespondence fremviser hun fotodokumentation af. Senere ringede tennisstjernen til hende, og hun ventede på ham i lobbyen.

- Jeg sad på hotellet og græd, men da han kom til hotellet, kastede han bare mine ting i lobbyen. Jeg fik ikke mit pas, så jeg kunne ikke flyve hjem, siger Sharypova, der også fremviser fotodokumentation af dette.

Dengang alt var godt...



Med vidner ved siden af dem fik parret talt ud, og de fortsatte deres forhold. Olga Sharypova sad endda i familielogen til Zverevs kampe i US Open og tog også med videre til turneringer i Genéve og Kina, inden forholdet sluttede endegyldigt, for episoden i august var ikke første gang, Zverev havde løftet hånden.

- Det skete mange gange, men hver gang prøvede jeg at glemme det og bebrejde mig selv. Men i august var det virkelig skræmmende, og jeg var bange for mit liv, siger Sharypova.

Episoden ligger mere end et år tilbage, men det har taget så hårdt på hende, at hun først nu er klar til at fortælle historien, og hun er ikke bange for, at Zverev lægger sag an.

- Naturligvis er der ingen direkte vidner til, at han forsøgte at kvæle mig, for det skete under private forhold. Men jeg er klar til at tage alle tests herunder en løgndetektor. Jeg kræver ikke noget af ham, jeg vil bare have det frem, siger Sharypova.

Tragikomisk nok så rammer nyheden samme dag, som en anden af Zverevs eks-kærester er fremme med en nyhed.

Zverev med den næste eks-kæreste, modellen Brenda Patea, der nu er gravid, men ikke vil dele forældremyndighed. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Der er tale om den 27-årige model Brenda Patea, der fortæller, at hun er gravid og skal føde til marts. Zverev kan dog ikke se frem til delt forældremyndighed.

- Det er udelukket for mig. Jeg har gode grunde til det, men de er private, siger hun ifølge Bild.

Deres forhold sluttede inden US Open i august, og de har ikke haft kontakt siden.

- Barnet var ikke planlagt, men jeg vil gøre alt for at sikre, at det vokser op i et harmonisk miljø.

Det var dog ikke barnet, der fik dem skilt ad. Da Zverev fik nyheden, var de stadig et par.

- Der var en krise, fordi vi havde forskellige livssyn. Enhver, der bor sammen med en sportsmand, skal underkaste sig, siger hun.

I november sidste år talte hun ellers varmt om tennisstjernen.

- Hans øjne har fascineret mig fra første øjeblik. Han er så charmerende og morsom - og endda et hoved højere end mig, hvilket er ret sjældent, da jeg er 1,83 meter, lød det dengang.

Den første eks-kæreste, Olga Sharypova, kan godt se det mystiske i, at begge Zverev-sager kommer frem samme dag.

- Jeg har villet fortælle det længe, men det skete så bare, at to af hans tidligere kæreste stod frem samme dag. Det er en boomerang, der rammer ham i dag, men du skal stå til ansvar for dine handlinger, om det er et barn eller vold, siger Sharypova.

198 centimeter høje Alexander Zverev har tidligere været oppe som nummer tre på verdensranglisten og er noteret for 13 finalesejre på ATP-niveau og har allerede indtjent 145 millioner kroner i præmiepenge siden prof-debuten i 2013. Han har foreløbig ikke kommenteret de to sager.

