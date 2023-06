Han tilgiver aldrig sig selv

Holger Rune blev blæst ud af French Open efter en ydmygelse i de to første sæt i kvartfinalen mod Casper Ruud

Au revoir, Holger.

Kvartfinalen blev desværre igen i år endestationen i Roland Garros.

Holger Rune kom alt, alt for langsomt ud af starthullerne, og efter en ydmygelse i de to første sæt, må han se sig slået af Casper Ruud i fire sæt med cifrene 1-6, 2-6 og 6-3 og 3-6.

De sidste to sæt gav en smule håb for fremtiden. Men den mareridtsstart kommer han aldrig til at tilgive sig selv.

Holgers niveau

Det var absolut ingenting, der fungerede for Holger Rune i de to første sæt.

Danskeren lavede fejl på fejl og var slet ikke til at kende.

Hans serv var helt væk, og selv de simpleste bolde sendte han flere meter ud over sidelinjen. Det var skandaløst ringe.

Casper Ruud var omvendt bundsolid og stabil, som vi kender ham. Han gav ikke ved dørene og var stensikker i sine server, og Holger Rune kunne slet ikke finde løsningerne til at bryde nordmanden ned.

I tredje sæt så vi endelig noget af det, som Holger Rune er lavet af. Han kom langt mere aggressivt ud, fik rystet Casper Ruud og fik kickstartet sin kamp og tog et vigtigt sæt.

Han fortsatte flere af de gode takter i fjerde, men mængden af fejl var desværre stadig for stor, og serven svigtede igen. I modsætning til den norske modstander, der nærmest var fejlfri det meste af kampen.

Der var så mange muligheder for Holger Rune i den her kamp, hvis han havde fundet sit bedste niveau tidligere.

Det fandt han desværre først, da det var for sent.

Holgers humør

'Hvad sker der?' råbte Holger Rune op til sin boks i andet sæt. Vi spurgte os selv om det samme.

Danskeren virkede fuldstændig modløs og blottet for selvtillid.

En diametral modsætning til hans træning tidligere samme dag, hvor han osede af overskud og spilleglæde.

Nu var der kun desperation at spore.

I tredje sæt så vi endelig noget af den ild i øjnene, som vi kender ham for. Han smed nerverne og fik publikum fuldstændig på sin side.

Det virkede til at give ham et tiltrængt boost, men igen kom det alt for sent.

Man havde håbet på, at sejren over Casper Ruud i Rom havde givet Holger Rune den mentale overhånd i kampen, men det viste sig på ingen måde at være tilfældet.

Han virkede til at være fuldstændig tynget af kampens betydning og kom ud med det helt forkerte spændingsniveau. Det blev kampafgørende.

Dagens es

Hvis man skal finde noget positivt ved den her kamp, må det være tilskuerne på Court Philippe Chatrier.

Der blev allerede prøvet med både 'allez, Holger' og 'Ruuuuune'-råb i første sæt, men lige lidt nyttede det.

Det var ikke en smuk omgang tennis danskeren gav dem i de første, men det påvirkede ikke deres støtte til ham.

De løftede ham op, da han havde allermest brug for dem, og i tredje og fjerde sæt gav han dem endelig noget for pengene.

Hvis han skal tage noget med sig fra den her kamp, så skal det være den ubetingede kærlighed, han har fået her i Paris.

Den kan ingen tage fra ham.

Dagens out

Føj, hvor må det være bittert for ham.

Efter semifinale-sejren i Rom, virkede det til at Holger Rune endelig havde fået den mentale overhånd mod sin norske rival.

Havde han vundet i dag, kunne han endegyldigt have lagt låg på den snak, der siden siden kvartfinalen sidste år har fyldt så meget i alles bevidsthed.

Nederlaget er et kæmpe mentalt slag for Holger Rune, der uden tvivl er af den overbevisning, at han er en bedre tennisspiller end sin norske modstander.

Han havde håbet på så meget mere, men han ryger ud i kvartfinalen. I sin yndlingsturnering. Mod Casper Ruud.

Den her kommer til at gøre ondt i lang tid. Rigtig lang tid.