Hans bedste nogensinde

Fødselsattesten rammer en alder på 36 år til juni, men Rafael Nadal har fået en blændende start på 2022, selv om han efterhånden er i sin karrieres efterår.

Den spanske tennisstjerne vandt natten til torsdag dansk tid i anden runde i en ATP-turnering i Acapulco i Mexico.

Amerikanske Stefan Kozlov blev slået i overlegen stil med cifrene 6-0, 6-3, og Rafael Nadal er nu oppe på 12 sejre i træk.

Det er hans bedste sæsonstart nogensinde. I slutningen af januar blev Nadal den herrespiller, der har vundet flest grand slam-turneringer, da han sejrede i Australian Open.

Det bragte spanieren op på 21 triumfer i sportens største turneringer, hvilket er én mere, end rivalerne Roger Federer og Novak Djokovic har vundet.

Nu gælder det så en noget mindre ATP-turnering i Acapulco. Nadal var glad for, at han i Mexicos fugtige varme hurtigt tog sejren over Stefan Kozlov.

- Det er altid vigtigt at vinde så hurtigt som muligt, men det vigtigste er at vinde, siger Nadal ifølge Reuters.

Han har vundet turneringen i Acapulco tre gange tidligere. Senest i 2020. Nu venter amerikanske Tommy Paul i kvartfinalen.

Daniil Medvedev, som Nadal slog i finalen i Australian Open, er topseedet i turneringen. Nadal og Medvedev kan ende med at møde hinanden i semifinalen i Acapulco.