Har aldrig prøvet noget lignende

Den russiske tennisspiller Andrey Rublev leverede et imponerende comeback i femte sæt, da han slog Holger Rune i Australian Open.

Rublev var bagud med 2-5 i det afgørende sæt og overlevede undervejs to matchbolde, inden han fik udlignet til 6-6. Danskeren førte efterfølgende 5-0 i den afsluttende matchtiebreak, hvor der spilles til ti.

- Det var som at have en pistol for panden, siger Rublev i sit sejrsinterview.

- Jeg var bagud med fem i matchtiebreaken, og jeg har aldrig tidligere i karrieren vundet kampe som denne, siger russeren.

Kampen blev afgjort på en netruller, der faldt ud til Rublevs fordel ved stillingen 9-8 til russeren. Rublev følte sig sikker på, at han havde tabt bolden.

- Jeg ved ikke, hvordan den kommer over. Da jeg så, hvordan bolden ramte nettet, så det ud til, at den var på min side. Jeg ved ikke, hvordan den bold kom over, siger russeren.

Med sejren på 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 er verdensranglistens nummer seks videre til kvartfinalen i Melbourne.

- Det er meget specielt at være i kvartfinalen i Australian Open. Det vil jeg huske hele mit liv. Jeg har ingen ord. Jeg ryster, siger Rublev.

I sin næste kamp skal russeren op imod serberen Novak Djokovic eller det australske hjemmebanehåb Alex de Minaur.

- Ingen har lyst til at møde Novak. Jeg ville hellere have været i den anden turneringshalvdel, siger Rublev, der skal slappe lidt af efter dramaet mod Holger Rune.

- Jeg er lykkelig over, at jeg vandt, og nu vil jeg nyde resten af aftenen, siger han.