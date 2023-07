Har du lagt mærke til det?

Ved dette års Wimbledon har der været en markant ændring ved kvindernes påklædning. De har nemlig fået lov at spille med sorte indershorts for at tage hensyn til deres menstruation

Siden 1877, da Grand Slam-turneringen blev afholdt for første gang, har spillerne været tvunget til at spille i hvid beklædning ved Wimbledon.

Men sådan har det ikke været i år.

De kvindelige spillere har nemlig fået lov til at spille med sorte indershorts, så de undgår at skulle bekymre sig om deres menstruation.

Og det er en regelændring, der er blevet mødt med stor opbakning fra de kvindelige spillere.

Ons Jabeur og overraskelsen Marketa Vondrousova møder hinanden i finalen senere lørdag.

- Jeg synes det er et vigtigt skridt. Det er meget betænksomt, sagde den dobbelte Australien Open-vinder Victoria Azarenka om ændringen, og verdens nummer tre Elena Rybakina er enig.

- Jeg synes det er godt med forandringer, og vi har stadig den samme tradition med at være klædt i hvidt. Det er bare en lille rettelse. Så i det store hele er det godt.

Det skriver Telegraph.

Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Har forårsaget problemer

Hvis man blot kigger på de seneste år, har flere af de store tennisstjerner haft problemer med det hvide outfit, da de har været nervøse for at bløde igennem.

Heather Watson begyndte at tage p-piller forud for Wimbledon i 2015 for at undgå at få menstruation under turneringen, da hun konstant frygtede, at hun skulle blive fotograferet med blod på shortsene.

Det amerikanske stortalent Coco Gauff brugte sine toiletpauser udelukkende til at tjekke, om hun var blødt igennem.

Derfor kan det nye tiltag være med til at give spillerne mere ro, når de er i aktion i den prestigefyldte turnering.

Hvis det lykkes Ons Jabeur at vinde finalen senere, vil hun blive den første afrikanske eller arabiske kvinde til at vinde en Grand Slam-titel i en soloturnering.