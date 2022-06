Har lagt øre til meget: - Det er hårdere i Danmark

Skæve blikke. Undrende spørgsmål.

Som “tennis-forældre” skal man lægge øre til meget, men modsat Caroline Wozniackis far, Piotr, der ofte blev kritiseret for at pace sin datter, har Holger Runes mor haft noget helt andet at skulle forsvare.

Den 19-årige danske tenniskomet bløder, ånder og lever nemlig for tennis, så den del er Aneke Rune sjældent blevet mødt med.

- I stedet har jeg fået den der med, at jeg nu også skulle sørge for, at han fik en uddannelse og spørgsmål om, hvad han mere skulle. Den blev jeg mødt meget med, da han var mindre, siger hun til Ekstra Bladet.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, er naturligvis også med under French Open i Paris. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det har faktisk både været familie, venner og bekendte, der har haft den holdning, så dén har man sloges med.

Men det er ifølge Aneke Rune helt misforstået og en tankegang, som især gør sig gældende i Danmark.

- I Danmark har man svært ved at acceptere, at sport er et arbejde. Det forstår man godt i udlandet, hvor man som ung sportsmand har høj status. I Danmark har det været lidt hårdere at skulle sige, at det altså også er et arbejde og en uddannelse.

- For nej, han skal ikke læse jura sideløbende. Hvis det endelig skulle være, og han gerne vil være advokat eller læge som 30-årig, så kan han bare gå i gang. Han kan blive en lige så dygtig læge som 38-årig, som han ville kunne som 27-årig. Vi skal nok nå det hele, forklarer Aneke Rune, der følger hendes søn rundt til turneringer i hele verden.

Aneke Rune giver ikke meget for tendensen om, at børn skal være bedst til det hele. Foto: Tariq Mikkel Khan

I dag er der formentlig ikke en eneste, der længere stiller de spørgsmål.

Holger Rune vil nemlig inden længe befinde sig blandt de 30 bedste spillere i verden og går onsdag ind til sin største kamp i karrieren, når han i French Open-kvartfinalen møder norske Casper Ruud.

Men sådan så det ikke for bare få år siden, og generelt har Aneke Rune det svært med den tendens, hun ofte er blevet mødt med, og som hun stadig ser gør sig gældende.

- Det med, at man skal nå det hele på én gang, er jeg ikke meget for. Og jeg er heller ikke for, at børn skal være bedst til det hele. Det synes jeg er noget fis. Hele den kultur med, at man skal være bedst, bedst, bedst er forfærdelig.

- Find ud af, hvor det er forcerne ligger og lad dem dyrke det, og så bliver bundniveauet på resten også løftet.

