Har sendt besked til Clara: Jubler over sejr

Både Holger Rune og Clara Tauson deltager ved den prestigefyldte Grand Slam-turnering Roland Garros i Paris, og der er derfor god grund til at finde den danske klaphat frem og støtte de to unge stjerner

Holger Rune glæder sig over, at Clara Tauson endelig er tilbage ved en Grand Slam

Holger Rune har nok at se til.

Danskeren er blandt de helt store favoritter til Roland Garros, og presseopbuddet var massivt omkring ham til mediedagen inden turneringen.

Alligevel fandt han tid til at sende sin gode veninde Clara Tauson en lykønskning, da hun fredag kvalificerede sig til hovedturneringen efter en sejr over svenske Mirjam Björklund.

- Jeg har skrevet til hende, siger Holger Rune.

Den 20-årige dansker er barndomsvenner med Clara Tauson, og han glæder sig over, at hun endelig er tilbage i det fine selskab ved en Grand Slam efter et hårdt år med svingende resultater.

- Jeg er meget glad på hendes vegne. Jeg så hende faktisk, lige inden hun skulle spille kamp i dag. Hun virkede, som om hun var i en god state of mind. Jeg troede på hende, siger Holger Rune.

Clara Tauson var i februar 2022 oppe som nummer 33 på verdensranglisten, men efter et år præget af skader er hun nu nede som nummer 126.

Foto: Mary Altaffer/Ritzau Scanpix

Annonce:

Holger Rune tror på, at der ligger meget mere kvalitet i Clara Tauson, end hendes placering på verdensranglisten vidner om.

- Det er godt for hende, hun kvalificerede sig, for hun har helt klart et meget højere niveau end den ranking, hun har lige nu. Det tror jeg, vi allesammen ved. Det er godt for dansk tennis. Godt for hende, hvis hun kommer tilbage og kan komme op ad ranglisten, siger Holger Rune.

Under Roland Garros har Holger Rune naturligvis travlt med de ting, der kræves af en stjerne på hans niveau.

Der er presseforpligtelser, kroppen skal plejes, og så skal han selvfølgelig træne hårdt, når der ikke er kamp på programmet.

Alligevel håber han på at få stablet en danskerfrokost på benene med Clara Tauson.

- Det er meget hektisk, når man spiller turnering. Det er ikke så ofte, vi kan snakke. Vi havde egentlig aftalt at tage en frokost her på et tidspunkt.

Annonce:

- Men det er meget med træning, behandling, fysisk træning, restitution. Prøve at have så rolige dage som muligt. Som du ved, er Grand Slams meget krævende, fortæller Holger Rune.

Clara Tauson har ikke været med i en Grand Slam-turneringen siden US Open i 2022.

Hun skal i første runde af Roland Garros dyste mod Aliaksandra Sasnovich.

Den 29-årige tennisspiller fra Belarus er placeret som nummer 50 på verdensranglisten. I 2022 var hun oppe på sin hidtil bedste placering som nummer 29 i verden.

Holger Rune spiller tirsdag mod amerikanske Christopher Eubanks.