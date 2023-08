Har taget stor beslutning: Det ændrer intet

Bare tre turneringer bliver det til for Caroline Wozniacki i år.

For efter US Open har danskeren tænkt sig at holde pause helt frem til 2024.

Foto: Jonas Olufson

Selvom Caroline Wozniacki i den grad mærkede suset i maven, da hun i en dramatisk kamp slog Petra Kvitova på verdens største tennisarena, Arthur Ashe Stadium.

- Det er stadig det samme. Jeg fokuserer på den her turnering – den sidste rigtig store turnering i år. Her vil jeg gerne gå så langt som muligt.

- Og så er det tilbage og fokusere på at træne og komme i endnu bedre form, så jeg er klar til næste år, siger Caroline Wozniacki, da hun bliver spurgt om beslutningen på et pressemøde efter kampen.

Foto: Jonas Olufson

- Derfor jeg er tilbage

Selvom Caroline Wozniacki ikke har fået mange kampe under bæltet efter sit comeback, overrasker det hende ikke, at hun allerede nu spiller på så højt et niveau, som hun gjorde mod Petra Kvitova.

- Jeg tror altid, man har brug for at spille lidt tid for virkelig at komme i kampform. Men allerede fra min første kamp i Montreal fandt jeg ud af, at jeg ikke har glemt at spille kamp. Det er lidt som en cykel, der er lidt rusten, men lige skal poleres lidt, og så er vi klar igen.

- Det her var en fantastisk sejr for mig, der giver mig en masse selvtillid. At jeg kan spille lige op og vinde mod Petra, betyder meget. Jeg har altid haft troen på det. Det er derfor, jeg er tilbage, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki slog Petra Kvitova i to sæt med cifrene 7-5 og 7-6 (7-5).

I tredje runde af turneringen venter amerikaneren Jennifer Brady, der er nummer 433 på verdensranglisten.

Kampen bliver spillet fredag.