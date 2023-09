Hatten af, Wozniacki: 'Du er en kriger!'

Det bliver ikke til nogen dansk kvartfinale i US Open.

Caroline Wozniackis comeback på grand slam-scenen slutter efter et nederlag i tre sæt til amerikanske Coco Gauff med cifrene 3-6, 6-3 og 1-6.

Foto: Jonas Olufson

Fjerde runde blev endestationen for Caroline Wozniacki i New York. Men sikke en tur det har været. Og sikke nogle forhåbninger, vi nu kan tillade os at have for fremtiden.

Carolines niveau

På trods af en lidt shaky start, fik Coco Gauff hurtigt vendt kampen over på sin side med sine superserver og tunge baghåndsslag, mens Wozniackis egen serv slet ikke ramte niveau.

Andet sæt startede lidt som andet sluttede, hvor man sad med følelsen af, at Coco Gauff havde overhånden.

Foto: Jonas Olufson

Men så tog tingene en kraftig drejning.

Annonce:

Nøjagtigt som mod Jennifer Brady i sidste kamp, steppede Caroline Wozniacki op og satte Coco Gauff på hård prøve med sit monster af en baghånd. Det gav pote, da hun efter flere missede breakbolde fik brudt til 5-3 og kunne serve sættet hjem.

Foto: Jonas Olufson

Dermed skulle vi ud i endnu et tresætsdrama, hvor fejlene fra Caroline Wozniacki desværre blev lidt flere, mens Coco Gauff blev mere kynisk.

Hatten af for dig, Caroline. Du er en rigtig kriger. Desværre blev modstanden bare lidt for hård i dag.

Carolines humør

Mens nervøsiteten i starten var ganske tydelig hos Coco Gauff, var Caroline Wozniacki kølig som altid.

Hun lod sig heller ikke slå ud af, at Coco Gauff kom tilbage i kampen så hurtigt, men kæmpede i stedet videre, det bedste hun havde lært. Og var også tæt på at fuldføre sit andet comeback på stribe.

Foto: Jonas Olufson

Rent niveaumæssigt havde Caroline Wozniacki ikke helt det, der skulle til. Men der er intet, der kan slå hende ud rent mentalt. Og det bliver en kæmpe fordel i de fremtidige turneringer.

Dagens es

Historien om en kvindespiller, der vender tilbage til øverste niveau efter at have født to børn, er fantastisk.

Annonce:

Men den kunne hurtigt være blevet glemt igen, hvis den ikke blev bakket op af de sportslige præstationer.

Man blev i tvivl, da Caroline Wozniacki røg tidligt ud af optaktsturneringerne i Montreal og Cincinatti.

Men efter sejrene over Petra Kvitova og Jennifer Brady på den helt store scene, må de fleste være overbevist. Ikke mindst på grund af hendes fysik og mentale tilstand, der nærmest aldrig har været bedre.

På trods af nederlaget er der stadig meget mere tilbage i 'Miss Sunshine'. Og håbet lever endnu for, at hun kan gøre noget rigtig stort i Australien i januar.

Dagens out

... men hvis man allerede nu begynder at tjekke kalenderen for, hvornår man kan få Wozniacki at se igen, så bliver man hurtigt skuffet.

Det er bare blevet til tre turneringer for Caroline Wozniacki i 2023 - og det bliver desværre ved det.

Foto: Jonas Olufson

Det er ærgerligt, for lige nu sidder man med fornemmelsen af, at danskeren bare bliver bedre og bedre for hver kamp hun spiller.

Forhåbentlig ødelægger den lange pause fra nu til januar ikke alt for meget af Caroline Wozniackis genfundne rytme.