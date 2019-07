Hele verden måber: - Det er helt vildt!

Kvindetennis lader til at have fået en ny verdensstjerne.

I en alder af blot 15 år har den unge amerikaner Cori ’Coco’ Gauff sensationelt storpræsteret ved Wimbledon, hvor hun først slog rutinerede Venus Williams, siden Carolina Garcia og senest Polona Hercog.

Lige nu virker det til, at Gauff er ustoppelig. Hun spiller som en bundrutineret verdensstjerne, selvom det er første gang, hun er med i en Grand Slam-turnering på senior-plan.

Og det har overvældet tennis-ekspert Michael Mortensen, der selv tænker tilbage på Jennifer Capriati, Martina Hingis og Steffi Graf for at finde lignende tilfælde af stjerner, der slog igennem så tidligt som Gauff.



- Det er helt vildt og ubeskriveligt! Hun har slået tre klassespillere, og det siger noget om hendes kapacitet. Jeg er mest imponeret over hendes mentale styrke. Hendes tennis-IQ er imponerende. Én ting er at slå Venus Williams, men at følge op med sejre over to klassespillere er helt vildt, siger Mortensen til Ekstra Bladet.



Indre ro som en gammel ræv

Mortensen er imponeret over, at Gauff har kunnet tage skridtet fra junior til senior i så overbevisende stil, som hun har gjort ved dette års Wimbledon.



- Hun er teknisk velfunderet og bomstærk, men hun har et voksent spil i sig. Der er mange, der har fysikken og teknikken, men hun formår at forvalte sig spil. Den indre ro, hun viser på de afgørende tidspunkter, er noget, kun de bedste kan, siger han og påpeger, at det kan være bekymrende, at hun slår igennem i så ung en alder.

Men meget tyder på, at hun med sine forældre og trænerteamet omkring hende har samlet en flok, der kan holde hende på rette kurs, lyder det fra Mortensen.



- Nu vil alle have fat i hende. Mediernes bevågenhed vil stige markant, men hun er meget tro mod sig selv. Hun er meget moden. Selv da hun slog Venus Williams, lod hun sig ikke rive med, men i stedet blev hun bare inspireret til mere.

Forløsning efter sejren over Hercog. Foto:Ritzau Scanpix

Herhjemme har vi selv et stort talent i 16-årige Clara Tauson, og Michael Mortensen mener, det må være herligt for danskeren at se, hvad der er muligt for selv de yngste.- Det er rigtig positivt for tennissporten og WTA-touren. Nu har vi jo en spiller, som kan tage over efter Williams-søstrene. Hun må være en stor inspiration for den helt unge generation. Og det må også være inspirerende for Clara Tauson, at hun kan se en spiller, der er lidt yngre, bane vejen for andre.Nu snakker vi meget om Tauson i Danmark, men hvor langt er hun fra en type som Gauff?- Hun er på samme niveau rent teknisk, men hun mangler at vinde en kamp, der giver genlyd. Clara Tauson kan få forløsning når som helst. Kvalificerer hun sig til en WTA-turnering og slår en god spiller, får man selvtilliden. Det kan ske når som helst, og så kommer bølgen, man kan ride på ganske, som Gauff gør nu.

I fjerde runde venter den rumænske verdensstjerne Simona Halep, og det bliver den hidtil største udfordring for unge Gauff.



- Hun kan gå ind og spille fuldstændig frit. Ingen forventer noget. Der ligger til gengæld et kæmpe pres på Halep. Det bliver ingen sjov kamp for hende., men presset vokser stødt og roligt på Cori. Nu forventer alle næsten, at hun skal slå Halep, men hun skal bare nyde sitautionen og være tro mod sit spil. Hun har kvaliteterne, siger Mortensen.

Gauff er den yngste spiller, der har kvalificeret sig til hovedturneringen ved Wimbledon, siden den åbne æra begyndte i 1968

Se også: 15-årig sensation overlever mirakuløst

Se også: Ekspert med gigtsyg ven: Caroline skal bruge lidt tid

Se også: 15-årig komet i centrum: Nu er hun skyld i skilsmisse