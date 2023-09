Helt alene på træningsbanen: Derfor gør hun det

Det bliver et opgør mellem to generationer, når 33-årige Caroline Wozniacki i fjerde runde af US Open står over for 19-årige Coco Gauff

Caroline Wozniacki er for det meste den første på træningsbanen, og den første til at smutte derfra igen

Man skal stå tidligt op, hvis man skal have et glimt af Caroline Wozniacki, når hun træner i mellem kampene.

Foto: Jonas Olufson

For den danske superstjerne plejer som regel at booke træningsbane tidligt om morgenen. Og så er hun ellers lynhurtigt væk igen.

- Det er nemmere at være her, når der ikke er så mange. Det er rarere. Og når man kommer længere hen i turneringen, så er der også bare færre mennesker her, siger Caroline Woznaicki, da Ekstra Bladet og resten af den danske presse møder hende på træningsanlægget.

Foto: Jonas Olufson

Mange tennisspillere har deres helt egne ritualer, som for det meste bunder i overtro.

Men i Wozniackis tilfælde er der en praktisk fordel i at komme tidligt.

- Jeg kan godt lide at få det gjort og få det overstået og så komme væk herfra og komme hjem og slappe af med børnene.

- Men jeg har også trænet både klokken 13, 12 og 11, så det er ikke noget overtro i det, forklarer hun.

Foto: Jonas Olufson

Når hun har overstået træningen, bliver der ikke tænkt meget tennis resten af dagen.

Her bruger hun i stedet tiden på at koble fuldstændig af sammen med Olivia på to år og James, der kun er nogle måneder gammel.

- Jeg har altid godt kunnet lide at lave andre ting, når jeg ikke har været på tennisbanen.

- Så jeg kan sagtens koble af, når jeg kommer hjem. Det er der ikke noget problem med. De holder mig godt i gang, når jeg er der. Den ene hiver i mig, og den anden prøver at kravle alle steder hen. Der sker lidt, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki med sin hitting partner og Piotr Wozniacki. Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki skal igen i aktion i US Open, når hun søndag møder amerikaneren Coco Gauff.

Kampen bliver spillet på Arthur Ashe Stadium og forventes at gå i gang omkring klokken 20.30 dansk tid.