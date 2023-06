Helt knust: - Det er hans skyld

Francisco Cerundolo er rasende på dommeren over, at han overså at bolden rørte jorden to gange på Holger Runes banehalvdel

Skuffelsen lyste ud af Francisco Cerundolo, da han mødte pressen efter nederlaget til Holger Rune.

Argentineren blev hurtigt forholdt situationen i kampen, hvor han brokkede sig til dommeren i kampen, fordi han overså at bolden ramte Holger Runes banehalvdel to gange.

- Jeg kunne ikke tro det, for den ramte klart jorden to gange. Jeg var sur på dommeren, fordi han ikke så det. Han skulle have tjekket den igennem igen, men han gjorde intet. Det er hans skyld, siger argentineren.

Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Han mener, at Holger Rune burde have sagt noget til dommeren.

- Det er hårdt for spilleren at skulle give sit point væk. Jeg ved ikke, om han var sikker på, at den ramte jorden to gange. Men det var et svært øjeblik. Det var ikke pænt af ham, at han ikke gav mig pointet.

- Jeg forstår, at man gerne vil vinde. Men jeg er sur på dommeren, for de bliver nødt til at gøre noget. De må sætte kameraer op, så de kan se pointet i gennem. For man må ikke lave sådan en fejl, siger Francisco Cerundolo.

Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Holger Rune sagde på sit pressemøde, at han ikke opdagede, at bolden havde ramt jorden to gange, før han så den i gengivelse efter pointet var givet.

- Jeg ville ønske, han havde sagt det. For det var et afgørende øjeblik i andet sæt.

- Hvis han opdagede det, er det skidt af ham. For så vidste han, at det var mit point, siger Francisco Cerundolo, inden han understreger, hvem den egentlige skurk var.

- Det er en kæmpefejl af dommeren, lyder dommen.