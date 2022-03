Helt knust: 'Hvor skal jeg tage hen?'

En samling af fire internationale turneringer er overstået for den 32-årige tennisspiller Lesia Tsurenko.

Hun var i Guadalajara i Mexico i slutningen af februar, hvor det blev til en enkelt kamp. Derpå tog hun nordpå til Indian Wells, hvor hun måtte trække sig i sin anden kvalifikationskamp.

Derpå til Florida, hvor hun nåede ind i hovedturneringen, inden hun tabte til Yulia Putintseva.

Senest har hun været i spanske Marbella, hvor hun heller ikke kom langt.

At være 32 år og ligge i udkanten af top 150 på verdensranglisten er ikke altid rosenrødt, men begivenhederne i hendes hjemland, Ukraine, den seneste måned synes næsten at gøre hendes nomadetilværelse som tennisspiller til en eventyrlig fortælling.

'Den værste måned i mit liv'

Den russiske invasion har præget hende voldsomt, fortæller hun nu på Twitter.

Der er en måneds tid til, grus-sæsoner begynder, så under normale omstændigheder skulle hun være rejst hjem til Kiev. Men det kan hun ikke. Og hun aner ikke, hvor hun skal tage hen.

'Efter den værste måned i mit liv med konstant hovedpine, angstanfald og skyld over krigen i Ukraine, står jeg nu overfor en ny udfordring...som spiller med base i Kiev har jeg ingen steder at tage hen. Nu har alle ukrainere deres eget mareridt. Hvor skal jeg tage hen?'

Sådan skriver hun på det sociale medie.

Tråden under tweetet antyder dog, at hun ikke umiddelbart synes at få problemer med at finde husly. Adskillige følgere står klar med både åbne døre, varme senge og et varmt måltid mad, hvis hun kigger forbi.

Kærlighed og invitationer

Blandt andet i Belgien, hvor legenden Kim Clijsters har sit eget akademi. Der bliver linket til et tweet, Clijsters selv skrev 4. marts som svar til en moder til en talentfuld juniorspiller.

En anden inviterer hende til Lyon, hvor hun i landlig idyl udenfor byen kan slappe af og lade op til grussæsonen.

Der er også denne invitation fra New Jersey:

- Du er velkommen i vores hjem i New Jersey, hvis du vil gøre os og vores hund, Rafa, selskab. Vi har adgang til fantastiske tennisbaner, og vi ligger tæt på Princeton University mellem New York og Philadelphia.

Og sådan fortsætter det med kærlighed og invitationer fra Canada til Peru, Rumænien, Wales og Australien.

Debriefing fra Jeddah: I lommen på saudierne