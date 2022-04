Helt særlig bedrift: Dansk kraftpræstation

Den danske tennisprofil Holger Rune har haft en mere end almindelig travl lørdag.

Men heldigvis for teenageren blev det også en yderst succesfuld dag.

Lidt efter klokken 13 lørdag sikrede Rune sig finalesejren i en Challenger-turnering i italienske Sanremo, hvorefter han satte kurs mod Monaco.

Og her sikrede teenageren sig godt fem timer senere en sikker sejr på 6-2, 6-3 over Radu Albot i første runde af kvalifikationen til Masters-turneringen i Monte Carlo.

Trods sin usædvanlige optakt gjorde Rune kort proces mod Albot, der er rangeret som nummer 119 i verden. Rune er nummer 91.

Danskeren gjorde sine egne servepartier forholdsvist korte og brød samtidigt moldoveren to gange i første sæt, inden han sikkert servede sættet hjem.

Andet sæt åbnede med et nyt brud af Rune, og efter at have vundet et hårdt tilkæmpet andet parti var sejren aldrig i fare. Knap 70 minutter varede opgøret.

Holger Rune skal i anden runde af kvalifikationen møde amerikaneren Maxime Cressy, der er nummer 70 på verdensranglisten. Rune er nummer 91.

Vinderen af det opgør får adgang til hovedturneringen i Monte Carlo, hvor Novak Djokovic, Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas er de øverst rangerede spillere.

Tidligere lørdag brugte Holger Rune godt to timer på at sikre sig sin karrieres femte titel i Challenger-regi.

Francesco Passaro, der er nummer 493 i verden, pressede Rune til det yderste.

Den topseedede dansker kom tilbage fra 2-4 i tredje sæt og strøg til tops i turneringen, der har en samlet præmiesum på cirka 312.000 kroner. Sejrscifrene lød på 6-1, 2-6, 6-4.