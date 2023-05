Helt særlig betydning: - Bedste nogensinde

Holger Runes fysik er eksperternes helt store bekymring forud for French Open, men danskeren fortæller til Ekstra Bladet, at han føler sig stærkere end nogensinde før

Om få dage tager Holger Rune hul på turneringen, han uden tvivl har sat et stort, fedt kryds ved.

Det er French Open, der står for døren, og den danske tennisstjerne går ind til turneringen i Paris som en af de mest formstærke spillere i verden. Alligevel peger eksperter igen og igen på ét punkt, der bekymrer dem.

For kan Holger Rune klare mosten, når der nu skal spilles bedst af fem sæt? Kan han fysisk følge med, eller kommer kroppen til at stå i vejen for et stort resultat?

Men lige præcis dét bekymrer ikke Danmarks bedste tennisspiller.

Til Ekstra Bladet fortæller Holger Rune, at netop fysikken har været det helt store fokuspunkt de seneste måneder, og at han derfor er mere end klar til at stå distancen på gruset i den franske hovedstad.

- Min fysik er nok det bedste, jeg har ramt nogensinde nu. Både de mange kampe og min fysiske træning undervejs har løftet min udholdenhed og styrke helt vildt.

- Jeg har jo haft min fysiske træner med siden Monte Carlo - minus Madrid - og det kan jeg virkelig mærke, fortæller Rune.

Holger Rune føler sig mere end klar til både mange og lange kampe ved French Open. Foto: Guglielmo Mangiapane /Ritzau Scanpix

Har arbejdet hårdt

Tidligere i karrieren har fysikken ellers hæmmet den talentfulde dansker, hvor han blandt andet er blevet ramt af kramper i de lange og udmarvende kampe.

Men sådan forholder det sig ikke længere.

- Jeg har virkelig arbejdet på at gå dybt i alle turneringer for at komme ind i de gode rutiner - også med restitution, behandlinger, isbad og så videre.

- Efter Monte Carlo havde vi så en plan om at spille to turneringer i streg netop for at fortsætte med at kunne levere på højt plan også i uge 2. Og det gik jo meget godt. Jeg gik i finalen i Monte Carlo og vandt München sammen med min mor og fysiske træner. Så jeg synes, vi har lavet forarbejdet rigtigt.

Netop det intense arbejde med den fysiske træner Lapo Becherini har båret frugt, fortæller Holger Rune.

- Han er virkelig en cool type. Han er ligeså dedikeret til sit arbejde, som jeg er, og han vil lave resultater. Det er fedt at være sammen med folk, der er lige så ambitiøse som én selv.

Holger Rune har arbejdet intenst med sin fysiske træner, Lapo Becherini (tv.). Foto: Aleksandra Szmigiel /Ritzau Scanpix

Skulderen er fikset

Den 20-årige verdensstjerne nåede senest hele vejen til finalen i Rom, inden Daniil Medvedev fik sat en stopper for danskeren, der har haft gang i nogle gode uger på gruset.

Undervejs i turneringen var danskeren dog lidt hæmmet i den ene skulder. Men også det er blevet fikset forud for French Open.

- Jeg havde forkert boldopkast i min serv. Det har jeg rettet nu. Som regel kommer de ting, fordi man laver noget forkert. Teknikken skrider lidt, når jeg har spillet mange kampe, så det er godt, jeg har tid til at træne nu, fortæller en glad Holger Rune.

Og træning er lige præcis, hvad den står på i disse dage.

Holger Rune er allerede ankommet til Paris, hvor han er i gang med de sidste forberedelser inden den prestigefyldte grusturnering.

Hvem der i første runde venter på den anden side af nettet, afsløres torsdag eftermiddag, når lodtrækningen til hovedturneringen finder sted.