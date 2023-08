Helt skørt: Dommeren ændrer mening

Milos Raonic endte med at vinde, men undervejs var canadieren rasende. Og det er heller ikke hver dag, man taber et sæt, efter dommeren skifter mening

Det er ofte en utaknemmelig opgave at være dommer i professionel sport.

Opmanden ender mange gange som syndebuk, og selv de mindste fejl kan få afgørende betydning.

Derfor er det prisværdigt, når de fra tid til anden stopper op, erkender, de har begået en fejl - og omstøder beslutninger.

Også selvom det kan få store konsekvenser for dem, der konkurrerer.

Som nu Fergus Murphy.

Den rutinerede tennisdommer traf en kontroversiel beslutning i gårsdagens 1. runde-kamp mellem Milos Raonic fra Canada og amerikanske Frances Tiafoe på Raonic' hjemmebane i Canadian Open.

Fortsatte ind i nettet

Der var tiebreak i 1. sæt, og den var lang. 13-12 førte Tiafoe, da Raonic ramte nettet, så amerikaneren måtte spæne til nettet. Tiafoe nåede lige præcis bolden og fik smækket den på tværs, så han vandt duellen - og dermed 1. sæt

Han fortsatte dog sit løb direkte ind i nettet, hvorfor han blev fejldømt. Spillere må jo ikke røre nettet.

Der var ikke rigtig tvivl om, hvorvidt Tiafoe havde rørt nettet...Foto: Vaughn Ridley/AFP/Ritzau Scanpix

Først fik Raonic pointet. Men så ombestemte dommer Murphy sig.

For han var kommet i tanke om reglerne. Og de foreskriver noget andet.

Det viste sig, at Tiafoe nok havde rørt nettet. Faktisk i en sådan grad, at det nær var bristet. Men han stormede ind i det udenfor banen - altså helt derude mellem den yderste double-linje og dommerstolen.

Og så er det noget andet. Her må spillerne faktisk godt røre det.

Det forsøgte han så at sige til de to spillere.

- Det her er kompliceret, kom det først.

'Nettet er nettet'

Til at begynde med snakkede de i munden på hinanden, men da det gik op for Tiafoe, at vinden begyndte at blæse hans vej, tav han. Det gjorde Raonic ikke.

- Denne del af nettet tæller ikke i forbindelse med en berøring. Så han vinder pointet, sagde dommeren til Raonic.

- Nettet er nettet, kom det fra canadieren.

- Nej, Milos. Ikke så langt ude, svarede Murphy.

Raonic rejste sig efter 1. sæt. Foto: Vaughn Ridley/AFP/Ritzau Scanpix

Det var Raonic ikke klar over, og et tordenvejr tog form inde i ham, mens dommer Murphy måtte tilkalde overdommeren.

Da denne fik forklaret den canadiske stjernespiller, hvordan reglerne egentlig er skruet sammen, var det tydeligt, at uvejret nu syntes at rase inde i Raonic.

De mange canadiere på tribunerne buhede. I vilden sky. Men Raonic bed det i sig, accepterede, at han havde tabt sættet, vendte sig og gik tilbage til sin bænk, mens kameraerne blev på dommer Murphy i den øredøvende larm. Og så kom der et smæld henne fra den canadiske bænk. Som om en del af tribunen var væltet sammen.

Tiafoe endte som taber af opgøret...Foto: Vaughn Ridley/AFP/Ritzau Scanpix

Dårligt håndteret

Det var Raonic, der fattet og kortvarigt havde høvlet ketsjeren i gulvet. Bare en gang. Ikke noget vildt. Men tordenvejret skulle lige ud.

Og så vandt han kampen.

Godt nok skulle han lige igennem endnu en tiebreak (som blev vundet 7-4) samt et tredje sæt, han vandt 6-3, men så var det overstået.

Det irriterede ham dog stadig efter kampen:

- Jeg har ikke tillid til, at de var helt ærlige. Men det er, som det er.

- Situationen blev håndteret dårligt, kom det tørt.

Milos Raonic møder nu den japanske kvalifikationsspiller Taro Daniel i 2. runde.