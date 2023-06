Helt uhørt: - 100 procent mig selv

58.

Så mange uprovokerede fejl lavede Clara Tauson, da hun tabte til Elina Avanesyan i tredje runde af Roland Garros.

Udefra set et helt uhørt højt tal - og det var danskeren enig i, da hun mødte pressen efter kampen.

- Er det dig selv, du taber til i dag?

- 100 procent. Det er ikke hende, jeg taber til. Det er mig selv og de uprovokerede fejl, jeg laver. Hvis jeg laver ti mindre, så vinder jeg nok kampen i tredje sæt.

- Men der var ikke mere tilbage i tanken, hverken mentalt eller fysisk. Jeg gav den alt, hvad jeg havde i det tredje sæt. Men det var ikke nok, siger Clara Tauson.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Kampen mod Elina Avanesyan varede et godt stykke over to timer, og det kunne mærkes til sidst.

- Det er megahårdt at spille, som jeg gør, mod en spiller som hende. Jeg får intet foræret. Jeg skal arbejde for hvert eneste point. Hvis det havde været en helt normal mandag morgen, så tror jeg, at jeg havde vundet.

- Jeg tror også godt, man kan se, at jeg var den bedre tennisspiller. Men det handler desværre ikke kun om tennisslag i en tenniskamp, siger Clara Tauson.

Clara Tauson vandt sikkert første sæt, men faldt totalt i niveau i andet. Tredje sæt var en tæt affære, men i sidste ende måtte hun se sig slået af russeren med cifrene 6-3, 1-6 og 5-7.