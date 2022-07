Tennisfans er vant til at se Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer og Andy Murray duellere mod hinanden, men nu skal de fire spille sammen for første gang under holdturneringen Laver Cup.

Den seneste Wimbledon-vinder, serbiske Novak Djokovic, er blevet udnævnt som den sidste til at stille op for det stjernespækkede hold.

Det skriver herrernes tennisforbund, ATP, på sin hjemmeside fredag.

- Det er den eneste konkurrence, hvor du kan spille i et holdmiljø med fyre, som du normalt konkurrerer imod, siger han efter udtagelsen.

- At slutte sig til Rafa, Roger og Andy - tre af mine største rivaler nogensinde - det bliver et helt unikt øjeblik i vores sportshistorie.

De fire spillere har til sammen vundet i alt 66 grandslams indtil videre. Af dem har Andy Murray vundet tre, mens resten er nogenlunde lige fordelt mellem de tre andre.

Laver Cup er blevet spillet fire gange og er en turnering for herrespillere. Den løber af stablen over tre dage. Et europæisk hold møder et hold sammensat af spillere fra resten af verden. Europa har vundet alle fire gange.

I september sidste år løb Europa med en knusende 14-1-sejr.

I år spilles turneringen fra 23.-25. september.