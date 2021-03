Hende vil jeg gerne ligne

To gange, og seneste i denne uge, har Clara Tauson slået spillere fra Top 50, og det hænger ikke mindst sammen med, at hun kan gå ind og spille frit imod dem, forklarer hun i et stort interview på WTA’s hjemmeside.

Den ene af de to, amerikanske Jennifer Brady, som Clara Tauson besejrede ved French Open, stod forleden i finalen ved Australian Open, og så kom der gang i indboksen på danskerens mobil.

- Alle mine venner skrev: ’hende slog du’. Jeg var glad for at se hende der, for så kan du se, at du faktisk har niveauet til at spille den slags kampe. Jeg siger ikke, at jeg kommer i en grand slam-finale snart. Du henter selvtillid fra den slags, men mit fundament skal være lidt mere solidt først.

Clara Tauson beundrer Simona Halep for hendes tilstedeværelse i kampene, uanset stillingen. Foto: Reuters/Loren Elliott/Ritzau Scanpix

Clara Tauson bliver bedt om at pege på en topspiller, hun gerne vil møde, og peger på rumænske Simona Halep.

- Hun er bare en champion, som spiller på 100 procent i alle turneringer, hun deltager i. Uanset hvad stillingen er, så hænger hun på.

- Og Petra Kvitova elsker jeg at se spille. Jeg ville gerne mærke, hvordan hendes bolde kommer, for hun slår bare så stort til dem, og jeg vil gerne spille som hende, siger den 18-årige dansker og bekræfter, at hun ser sig selv som en aggressiv spiller.

- Afgjort. Jeg vil gerne komme ind i banen og afslutte ved nettet, hvis jeg får chancen. Men det er svært mod WTA-spillerne, fordi de er så gode. Jeg vil gerne serve virkelig godt og slå store slag – som Kvitova. Hun er ikke bange for at slå til bolden. Jeg synes selv, at jeg er den type spiller.

Hårdtslående Petra Kvitova er et forbillede for Clara Tauson. Foto: Reuters/Kelly Defina/Ritzau Scanpix

Som WTA noterer det, har Tausons situation i forhold til at skulle avancere på ranglisten været hæmmet af, at der har været topspiller-trængsel til de færre, store turneringer, og at man under Covid-nedlukningen har indført et system med at indefryse visse point fra forrige sæson.

Alligevel er hun kravlet opad i kraft af sine mange sejre (16 mod tre nederlag i år og 36-8 siden seneste nedlukning) og nærmer sig nu Top 100. Men det er ultra-vigtigt at få lejlighed til at spille på den store scene om flere point.

- Jeg har spillet en masse turneringer i år og vundet to med 25.000 i præmiesum, men det får du ikke mange point for.

- Det er også vigtigt for mig som ung spiller under udvikling at kunne hente erfaring mod den type modstandere. Jeg elsker at møde gode spillere. Det er der, jeg vil være. Der er helt sikkert et gab mellem disse og dem, jeg møder i de mindre turneringer.

- Der kan du få nogle lette point, men her forsvinder en to-tre partier hurtigt, hvis du går 10 procent ned. Så det er godt for min koncentration at spille disse kampe. Den skal blive bedre, når jeg forhåbentlig skal spille fast på dette niveau.

Clara Tauson møder fredag Camilla Giorgi fra Italien i kvartfinalen i Lyon.

