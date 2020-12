- Hendes far gik i fængsel for hende

Skylder halv milliard: Nu spiller tennisstjerne om millioner

Den 53-årige tyske tennislegende Boris Becker, der var blandt de største sportsnavne i 80'erne og 90'erne, har kastet sig over trenden med at lave sin egen podcast.

I 'Boris Becker - femte sæt' benytter han chancen for at sige lige, hvad han vil - uredigeret.

- Jeg accepterer, at alle har en mening om mig. Men det er mærkeligt, når fremmede dømmer mig. Derfor er de tyske mediers ansvar vigtigt. Og jeg bliver ikke altid behandlet retfærdigt, siger Becker.

Den seks-dobbelte grandslam-vinder har de senere år primært været i overskrifterne på grund af skilsmisser, kæmpe gæld og skattesnyd.

Han ønsker dog endnu ikke at forlade Tyskland som sin kvindelige pendant Steffi Graf, der har bosat sig i Las Vegas med sin mand Andre Agassi og aldrig rammer medierne.

- Hun er stadig den bedste tennisspiller nogensinde, men hun var beskyttet af sin far i sagen om skattesnyd. Han gik tre et halvt år i fængsel for hende.

Han henviser til Steffi Grafs far og træner Peter Graf, der i 1995 fik tre år otte månedes ubetinget fængsel for at have snydt den tyske stat for mange millioner i skatter af datterens præmiepenge.

- Hun har vendt Tyskland ryggen. Man kan sige, at hun flygtede og fra hendes synspunkt gjorde hun alt rigtigt, siger Becker i podcasten.



Sådan ser Boris Becker ud i 2020. Foto: Cathrin Mueller/Ritzau Scanpix

Steffi Graf med sin mand Andre Agassi. Foto: Jeff Bottari/Ritzau Scanpix

Boris Becker fortæller, at han på et tidspunkt også planlægger at forlade rampelyset. Han ved bare ikke hvornår.

- Det bliver i hvert fald ikke først om 25 år. På et tidspunkt trækker jeg stikket, siger Becker, der med sin podcast med meninger i hvert fald gør sit for at holde sit navn varmt.

Boris Becker vandt Wimbledon i 1985, 1986 og 1989. I 89 vandt han også US Open, mens det i 91 og 96 blev til sejre i Australian Open.

Den i dag 51-årige Steffi Graf vandt imponerende 22 grandslam-titler fra 1987 til 1999.

