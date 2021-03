Hepper på Clara: Snup så min rekord

Det er følelsesmæssigt blevet lidt nemmere for Michael Tauson at følge sin niece, for hun har minimeret fejlene og skruet op for alt andet

Den 5. marts 1990 toppede Michael Tausons internationale karriere.

Med en placering på verdensranglisten som nummer 101 - og altså med mindst mulig margin til det fine selskab i Top 100.

Det har han hørt en del for, og det har hans niece, Clara Tauson, også.

- Hun har jo hørt så mange lave fis med det, og jeg vil da kun være glad, hvis hun snart slår den familierekord, lyder det i dag fra Onkel Michael, der som træner og rådgiver selv har spillet en rolle på Claras vej mod stjernerne.

- Selv har jeg det fint nok med det tal, selv om det da havde været sjovere at slutte indenfor.

Clara vil slå kendt onkels rekord

Til gengæld har han masser af følelser i kroppen, når han sætter sig ved skærmen for at følge den 18-årige datter af hans bror, Søren.

- Selvfølgelig vil jeg hende det allerbedste, men det kan også blive rigeligt spændende, og jeg kan blive ti år ældre på nogle tidspunkter.

- Clara har jo tit været i situationer, hvor hun har været oppe med et break og nogle partier for så at smide føringen igen med det samme.

Michael Tausons profkarriere udspillede sig i sidste halvdel af 80'erne og toppede i 1990 med en plads som nummer 101. Foto: Finn Frandsen

- Men det er blevet nemmere, for der er virkelig sket noget i de seneste tre måneder, siger han med oprigtig glæde i stemmen og remser op:

- Nu vælger hun tit de rigtige løsninger, og jeg vil tro, at de har talt meget om kampsituationer. Der er ikke så mange uprovokerede fejl.

- Hun server bedre, så hun er svær at bryde, og samtidig bryder hun jo altid de andre.

Han erkender, at han var lidt bekymret forud for fredagens kvartfinale mod uberegnelige Camila Giorgi, men også her kunne han hurtigt gemme den af vejen.

- Denne uge har faneme været god, siger Michael Tauson.

- Hun spiller et niveau højere end vanligt men virker alligevel til at være helt ovenpå.

Suveræn Clara: Semifinale

Og ikke mindst det sidste har været en næsten uvirkelig onkel-oplevelse.

- Mentalt har hun været utrolig stærk. Man har jo været helt i tvivl om, hvorvidt hun har vundet eller tabt, når man har set hende efter kampene. Det har jo ellers været nogle ret store sejre for hende, men det har været totalt pokerfjæs, griner han.

- Det er dejligt at se hende så sammenbidt og koncentreret, men i dag var der dog en knytnæve ud mod hendes træner efter matchbolden.

Der er næsten ros på alle punkter til Clara Tauson fra hendes onkel, der i dag er knap så presset hjemme ved skærmen. Foto: Alexandre Hergott/Open 6ème Sens - Métropole de Lyon

Han har selvsagt også med glæde bemærket, hvordan Clara hæver sit niveau efter kvaliteten på den anden side af nettet.

- Det er en stor kvalitet, at hun kun bliver bedre i tilspidsede situationer, hvor hun har lidt ekstra adrenalin i kroppen og derfor fokuserer allerbedst.

- Og det er fedt at se, at hun kan være med på sådan en måde.

- Hun har jo nærmest spillet modstanderne ud ad banen dernede. Hun slår så tungt og har nu også skåret ned på de uprovokerede fejl.

Den mentale del er bestemt heller ikke det eneste, der har glædet Michael Tauson.

- Hun har arbejdet stenhårdt fysisk dernede i Belgien, og det skal hun have stor kredit for. Det må være fedt for hende at mærke, at det giver pote nu.

- Tidligere, da hun bevægede sig knap så godt, blev hun tit fanget. Det sker ikke så tit nu.

