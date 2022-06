Her er forklaringen: Derfor spiller Holger med kasket

Med sin helt egen attitude og en Nike-kasket omvendt på hovedet har Holger Rune i den grad sat sig selv på verdenskortet og banket døren ind til det eksklusive selskab i tennistoppen.

Indtil nu har 2022 været et vanvittigt år for den 19-årige dansker, der blandt andet på grund af kvartfinalepladsen i den netop overståede French Open-turnering nu er blandt de 30 bedste spillere i verden.

Og beklædningen har i et godt stykke tid været ens fra kamp til kamp. Også selvom modstanderen eksempelvis hedder Casper Ruud eller Stefano Tsitsipas. Særligt kasketten, som Rune altid lige skal rette på, inden han lægger an til serv. Et slags varemærke.

Men hvorfor?

Det svarede danskeren på, da han chattede med brugerne af DR Ultra Nyt-appen tirsdag eftermiddag.

'Egentlig fordi mit hår var for langt under corona, og så var det en meget god måde at holde det væk på. Og så er det også for ikke at få solstik, når jeg spiller de meget varme steder', forklarer Rune.

Danskeren havde gode grunde til at smile i forbindelse med French Open. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holger Rune er sponsoreret af Nike, og derfor det tøj fra den gigant, han går på banen i og benytter i sin træning.

Har tidligere hadet kasket

I de tidlige juniorår var kasketten ikke synlig i samme grad som nu.

Og da coronavirussen hærgede i det meste af verdenen, og frisørerne blev beordret til ikke at åbne, lod Rune som så mange andre lokkerne gro.

Ved Chile Open i 2021 i sin blot anden ATP-turnering var hans hår imidlertid blevet så langt, at han måtte ty til alternative metoder, fordi han faktisk ikke gad at bruge kasket.

Af den årsag fik han sat elastikker rundt om flere af sine små hårtotter, hvilket gav et noget anderledes look.

- Jeg er ikke overtroisk på nogen måde, men det er rart, fordi mit hår er vokset meget, og jeg ikke kan ikke lide at spille med en kasket. Så jeg gjorde det her, fortalte han dengang om frisuren.

Den noget anderledes frisure. Foto: Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

Da Holger Rune 16. maj rykkede op som nummer 40 i verden, gjorde det ham til den bedst placerede danske herrespiller nogensinde. Den rekord tilhørte forinden Kenneth Carlsen, der tilbage i 1993 nåede sin højeste rangering som nummer 41 i verden.

Nu ligger Rune nummer 28.

Fokus på Wimbledon

Holger Rune skulle allerede have været i aktion igen til ATP 250-turneringen Boss Open i Stuttgart i denne uge, men han har valgt at trække sig på grund af en dårlig ankel.

Forberedelserne til det eksklusive Wimbledon, der løber af stablen mod slutningen af denne måned, bliver derfor primært i to ATP-græsturneringer, danskeren er tilmeldt inden den kommende Grand Slam-fest.

Ved siden af den sportslige succes var Rune i sidste uge på manges læber, fordi der udspillede sig en masse drama på og udenfor banen i forbindelse med kampen mod Casper Ruud.

