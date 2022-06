Her er Holgers første modstander i Wimbledon

Danmarks bedste mandlige tennisspiller får amerikansk modstand i første runde ved årets Wimbledon.

Det står klart efter fredagens lodtrækning, hvor Holger Rune blev parret med den 28-årige Marcos Giron, der ligger nummer 67 i verden.

Selv indtager danskeren en plads som nummer 29.

19-årige Holger Rune var 25. seedet inden lodtrækningen, og dermed slap han for de værste modstandere på papiret.

Men nemt bliver det bestemt ikke.

Giron er vaks på græsset, og det er også den force, Holger Rune-lejren vil forberede sig særligt på.

- Vi kender ham. Han spiller godt på græs. Lille, stærk og en klassisk hard court-spiller. Nu skal vi i gang med forarbejdet og grave dybere i hans evner, siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

Marcos Giron i aktion på græsset. Foto: TOM WELLER/Ritzau Scanpix

Læg dertil, at Rune har haft det svært i de to græsturneringer, han har spillet op til Wimbledon med to nederlag i streg. Siden har han imidlertid trænet intensivt på det grønne underlag for at blive så klar som muligt.

En god nyhed er, at Rune skal frem til tredje runde, før han løber ind i seedet modstand. Her står han til at skulle dyste mod Taylor Fritz, der på en 14.-plads rangerer noget højere på ranglisten. Vinder han over Marcos Giron, skal han møde vinderen af kampen mellem Pedro Martinez og Alex Molcan i anden runde.

Clara Tauson, der ligger nummer 54 i verden, har ved første øjekast en bedre chance for at spille sig i anden runde end sin landsmand.

I første runde venter den japanske kvalifikationsspiller Mai Hontama, der rangerer som nummer 138 i verden. I anden runde hedder den potentielle modstander Kaia Kanepi fra Estland.

Novak Djokovic er forsvarende Wimbledon-vinder hos herrerne. Australske Ashleigh Barty, der er forsvarende mester hos på kvindesiden, indstillede sin tenniskarriere i en alder af 25 år.

