Her er Tausons modstander i French Open

Både Holger Rune og Clara Tauson deltager ved den prestigefyldte Grand Slam-turnering Roland Garros i Paris, og der er derfor god grund til at finde den danske klaphat frem og støtte de to unge stjerner

Fredag eftermiddag sikrede Clara Tauson sig adgang til French Open, og tidligt fredag aften står det klart, hvem hun skal møde i første runde.

Den danske tennisspiller skal ifølge grand slam-turneringens hjemmeside dyste mod Aliaksandra Sasnovich.

De to har mødtes en gang tidligere. Det skete ved en turnering i Melbourne i januar sidste år, hvor Clara Tauson måtte trække sig efter at have tabt første sæt.

Den 29-årige tennisspiller fra Belarus er placeret som nummer 50 på verdensranglisten. I 2022 var hun oppe på sin hidtil bedste placering som nummer 29 i verden.

Clara Tauson er placeret som nummer 126 på den liste, efter at hun både i år og sidste år har været sat tilbage af skader.

Den 20-årige dansker har tidligere været oppe som nummer 33 i verden og er altså ved at bevæge sig tilbage mod toppen af international tennis.

Hun har skaffet sig en billet til French Opens hovedturnering ved at vinde tre kvalifikationskampe.

Fredag snuppede hun den afgørende sejr i sin kamp mod svenske Mirjam Björklund. De to diskede op med lidt af en maratonkamp, der varede tre timer.

I første runde af kvalifikationen vandt Tauson over britiske Katie Swan, og i anden runde blev kroatiske Petra Marcinko elimineret.

Kort efter fredagens sejr fortalte hun B.T., at hun ikke stiller sig tilfreds med blot at kvalificere sig til sin første grand slam-turnering siden US Open sidste år.

- Det er ikke et succeskriterium, at jeg blot har kvalificeret mig, for jeg ved, at jeg hører til her, sagde Clara Tauson til B.T., inden hun kendte til sin modstander i første runde.

I hovedturneringen er hun havnet i samme halvdel af lodtrækningen som verdens nummer to, Aryna Sabalenka fra Belarus, og nummer tre amerikanske Jessica Pegula.

Danskeren skal dog nå langt, før det bliver aktuelt at møde de to.

Hvis Tauson slår Aliaksandra Sasnovich i første runde, skal hun møde enten polske Magda Linette, der er nummer 21 i verden, eller canadiske Leylah Fernandez, der er nummer 36 i verden.

Hvornår Clara Tauson skal i kamp i Paris, melder historien endnu intet om.