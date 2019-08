Her er Wozniackis modstander

Tennisstjernen Caroline Wozniacki indleder i næste uge US Open mod kineseren Yafan Wang.

Den 29-årige dansker har mødt den fire år yngre modstander en enkelt gang tidligere, hvor det endte med en overbevisende sejr til Wozniacki.

Det var i 2015 i Kuala Lumpur.

Yafan Wang er nummer 50 på verdensranglisten og burde være en overkommelig opgave for Wozniacki.

Skulle den tidligere verdensetter vinde åbningskampen, så venter der et opgør mod amerikanske Danielle Collins eller Polona Hercog fra Slovenien - i begge tilfælde vil Wozniacki være favorit til at gå videre.

I tredje runde begynder de store udfordringer at melde sig, og her har Wozniacki kurs mod et potentielt opgør mod canadieren Bianca Andreescu.

15.-seedede Andreescu slog tidligere på året danskeren i Auckland i spillernes eneste møde hidtil.

Wozniacki er 19.-seedet i New York efter et skidt 2019, der endnu ikke har budt på nogen turneringssejre.

Der venter et sandt mestermøde i første runde af US Open i tennis.

Torsdagens lodtrækning til den kommende grand slam-turnering i New York artede sig også således, at Serena Williams skal op mod Maria Sharapova.

De to tidligere verdensettere har tilsammen vundet US Open syv gange.

Williams har taget titlen seks gange, senest i 2014, mens russiske Sharapova vandt turneringen i 2006.

De to spillere har haft en mangeårig rivalisering, men de har aldrig mødt hinanden ved US Open.

I 21 indbyrdes møder har Serena Williams været bedst med 19 sejre og to til Sharapova.

Amerikanske Williams er nummer otte på verdensranglisten, mens russeren er helt nede som nummer 87.

Som useedet har Sharapova været en frygtet modstander for de fleste i første runde.

