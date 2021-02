Her går kvinde amok på Nadal

Det er ikke altid let at være tennisspiller - og torsdag i særdeleshed Rafael Nadal.

Den spanske superstjerne var ganske vist sportsligt i gang med at pulverisere sin amerikanske modstander Michael Mmoh, da der pludselig opstod problemer på en helt anden front.

For mod afslutningen af andet sæt under hans serve-rutine, hvor han altid systematisk slår bolden i jorden flere gange, fik en kvindelig tilskuer nok. Så hun besluttede sig for på ganske frimodig vis at skynde på spanieren.

- Hurry up, you OCD fuck, udbrød kvinden omkring Nadals faste rutiner, der blandt andet også inkluderer at røre sig forskellige steder i hovedet inden en serv.

Det fik Nadal til at stoppe op og kigge op på kvinden, og han fandt også overskud til at smile til hende.

Det fik dog ikke kvinden til at holde sig i ro, og kampens dommer måtte derfor komme med en henstilling.

- Du forsinker alting, sagde han henvendt til hende.

Det fik blot kvinden til at række en fuck-finger til ham og Rafael Nadal, men hun holdt dog munden lukket.

Kvinden nåede at skabe en del postyr, inden hun blev smidt ud. Foto: Brandon Malone/AFP/Ritzau Scanpix

Men ikke længe. For to bolde senere, da Nadal igen skulle til at serve kom en ny fornærmelse:

- Wanker.

Herefter brød hun så ud i en ekstatisk jubel, hvorefter sikkerhedsvagter fulgte hende ud af Rod Laver Arena. Til dagens buh-råb efterfulgt af dagens største bifald.

Alt det rystede ikke Rafael Nadal, der sikkert vandt 6-1 6-4 6-2.

er den finger til mig, spørger Rafael Nadal med et smil på læben. Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Efterfølgende måtte han naturligvis svare på spørgsmål om episoden - og om han mon kendte kvinden.

- Nej, og helt ærlig ønsker jeg det heller ikke.

Den 34-årige spanier ved heller ikke, hvorfor episoden opstod - men han har et godt bud:

- Måske havde hun fået for meget Gin eller Tequila, jeg ved det ikke.

- Det var en meget mærkelig situation, men samtidig også ret sjov.

- Jeg var overrasket, men tænkte også, 'stakkels kvinde', for hun var formentlig fuld eller noget i den stil, sagde Nadal efter sejren.

I 3. runde kan den andenseedede spanier se frem til at møde britiske Cameron Norrie.

