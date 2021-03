Her imponerer Clara mest

En WTA-titel som 18-årig er de færreste forundt. Og når det endda er kulminationen på en uge med suverænt spil og nul tabte sæt, sætter det for alvor barren højt.

Det mener Dansk Tennis Forbunds sportschef, Jens Anker Andersen, efter at stortalentet Clara Tauson søndag strøg til tops i WTA-turneringen i Lyon.

Danskeren vandt to kampe i kvalifikationen og fem i hovedturneringen på sin vej til sin første titel på øverste niveau.

- Jeg så hende holde niveauet, og det var nok det, der imponerede mig mest. At hun blev ved med at spille så godt.

- Hun har før spillet fantastiske kampe mod gode spillere, men hun blev ved i så lang tid og gjorde det med en selvsikkerhed og fantastisk udstråling hele vejen igennem, lyder det fra sportschefen.

Han var især imponeret over hendes mentale styrke undervejs.

- Hun har jo temperament, og det er et kæmpe plus for en sportsudøver. Men man skal kunne styre det, og det synes jeg, at hun kunne. Der var nogle gange, hvor man tænkte: ”Så, Clara, fokus på tennis.” Men hun var så god til at træde tilbage og spille den næste bold, siger han.

Det mente Tauson også selv, at hun var.

I semifinalen mod Paula Badosa var danskeren på afgørende tidspunkter dybt uenig i dommerens kendelser.

Clara Tauson foldede sit store talent ud i WTA-turneringen i Lyon. Foto: Sandrine Thesillat Via Www.imago/Ritzau Scanpix

Alligevel fik hun vendt det til sin fordel og vundet de efterfølgende dueller, og i et interview med TV2 Sport udtrykte hun stor tilfredshed med, hvordan hun håndterede frustrationerne.

- Hun er blevet et år ældre, men jeg ved, at hun arbejder med det. Det er helt klart noget, der er fokus på, og hun nævnte selv, at hun var blevet bedre til at tackle de udsving, der kommer i kampene. Man skal kunne tackle både med- og modgang, siger Jens Anker Andersen.

Gennembruddet i den unge alder leder næsten per automatik tankerne hen på landsmanden Caroline Wozniacki, som stormede frem og vandt adskillige titler som teenager.

Jens Anker Andersen er ikke meget for at sammenligne de to. Men han har svært ved ikke at være optimistisk, når snakken falder på tenniskometens fremtid.

- Jeg vil ikke sætte en øvre grænse på overhovedet. Perspektiverne har været fantastiske i lang tid, og jeg synes, at sejren er kommet hurtigt. Spillet har været til det, og at vinde en WTA-turnering som 18-årig er der ikke mange, der gør, siger han.

Clara Tausons triumf vækker opsigt. Foto: Ritzau Scanpix

Ordentligt hop! Clara i top 100!

Wozniacki hylder Clara

Lønnen i de 12 Superligaklubber: Spare-succesen i Brøndby