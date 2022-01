Her må Djokovic godt spille

Han kom aldrig i aktion i Australian Open, men nu ser Novak Djokovic ud til inden længe at få gang i sin 2021-sæson.

Tennisstjernen er således tilmeldt ATP-turneringen Dubai Tennis Championship, som spilles i slutningen af februar. Det skriver flere medier.

Turneringen spilles, som navnet afslører, i Dubai og kræver ikke, at deltagere er vaccineret mod coronavirus. Det var netop Djokovics status som uvaccineret, som efter en lang proces i Australien førte til, at han ikke kunne deltage i Australian Open.

Djokovic fik sit visum til at opholde sig i Australien frataget og måtte rejse hjem, dagen før Australian Open begyndte.

Den serbiske verdensetter har fem gange tidligere vundet Dubai Tennis Championship.

Det kan blive besværligt for Novak Djokovic at være lige så aktiv fremover, som han plejer at være, hvis han ikke vil lade sig vaccinere.

I flere lande er det således et krav for at få lov til at rejse ind. I sidste uge meddelte det franske sportsministerium, at sportsudøvere skal være vaccineret for at kunne deltage i turneringer på fransk grund.

Djokovic kan dermed se frem til problemer med at deltage i endnu en grand slam-turnering, French Open. Den løber af stablen i slutningen af maj og starten af juni.