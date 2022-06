Her sender han mor væk

Holger Rune spiller ofte med temperamentet i kog. Under kvartfinalen gik det ud over mor Aneke

De fleste kender det nok.

Hvis man er sur over noget, kan det være nemmere at skyde skylden på mor eller far.

Undervejs i tredje sæt af Holger Runes kvartfinale-brag i French Open mod Casper Ruud fik mor Aneke, der også er manager, klar besked fra sønnike.

- Forlad, forlad ... forlad!, råbte Rune højt op mod mor i spillerboksen. Herefter valgte Aneke at følge ordre.

Se episoden i klippet øverst.

Kort inden fjerde sæt begyndte, var hun dog atter at se på stadionet i Paris igen, da hun havde fundet sin vante plads ved siden af træner Lars Christensen.

Følg Ekstra Bladets livedækning af tennis-gyseren lige her.

Holger Rune har allerede tjent millioner af kroner på tennis i en alder af blot 19 år - se beløbene her.