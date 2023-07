Her sker det: - Ses i aften

Holger Rune og Carlos Alcaraz er gået fuldstændig i boks, inden de mødes i kvartfinalen i Wimbledon.



Det var helt tydeligt, da de to gode venner stødte ind i hinanden på træningsanlægget onsdag ved middagstid.



Et kort håndtryk, et ‘hej’ og 'ses i aften' var det eneste, der blev udvekslet mellem de to kvartfinalister.



Holger Rune og Carlos Alcaraz trænede begge på den samme bane.



Begge to virkede dybt fokuserede og klar på opgaven, der venter senere.



Carlos Alcaraz og Holger Rune spiller kvartfinale på Centre Court omkring klokken 17.00 dansk tid.



Kampen kan naturligvis følges live på eb.dk.

Kom helt tæt på Holger Runes forvandling, og læs alt om hans familie, formue og fristelser lige her.