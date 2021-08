Historisk mission: Holgers hovedpine

- Jeg er virkelig motiveret til at spille min bedste tennis, lyder det ildevarslende fra serberen, der er på en historisk mission i New York

Skal Holger Rune skabe den ultimative sensation, skal han forbi et bjerg af motivation hos sin modstander, Novak Djokovic. Serberen er nemlig på en historisk mission af de helt store.

På to områder kan han passere en milepæl med en samlet sejr i US Open. Han kan overhale ærkerivalerne Roger Federer og Rafael Nadal og sikre sig sin grand slam nummer 21.

Og så kan den 34-årige blive den første siden Rod Laver i 1969, der vinder alle fire grand slams i et kalenderår.

- Jeg ved selvsagt godt, hvor stor en mulighed, der venter mig her i New York, hvor jeg har spillet godt gennem årene. Det er nok den mest underholdende tennisbane, vi har, og nu er publikum tilbage. Jeg kan ikke vente, siger Novak Djokovic og tilføjer ildevarslende:

- Jeg er virkelig motiveret til at spille min bedste tennis.

Novak Djokovic har følt sig godt tilpas under træningen i New York. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han er meget inspireret og motiveret af sin historiske mulighed, men han mærker også det enorme forventningspres i en turnering, hvor Federer og Nadal er fraværende, ligesom den forsvarende mester, Dominic Thiem.

Han påpeger dog, at formstærke folk som Daniil Medvedev, Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas vil prøve at gøre livet svært for ham. Selv har Djokovic ikke været i kamp siden OL i Tokyo.

Heldigvis trives han under pres, fortæller han.

- Pres er et privilegium. Du arbejder hver dag for at bringe dig i en unik position. Jeg vil ikke sige, at det er nu eller aldrig, for jeg tror, at jeg vil få flere chancer for at vinde en grand slams. Men alle fire samme år er noget unikt.

Sidste år måtte Novak Djokovic forlade US Open i utide, da han i en kamp i fjerde runde i irritation bankede en tennisbold ned mod bagenden af banen og ramte en linjedommer i halsregionen. Det kostede en diskvalifikation.