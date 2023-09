Hitler-skandale under US Open-brag

En fan blev smidt væk fra tribunerne, efter at personen ifølge Alexander Zverev pludselig sagde 'den mest kendte Hitler-reference'

US Open er i fuld gang og var indtil i nat forløbet uden tilskuermæssige episoder.

Men i kampen mellem de to stjerner Alexander Zverev og Jannik Sinner blev en mandlig tilskuer kylet ud på røv og albuer, efter at han havde brugt en yderst upassende reference.

Midt i fjerde sæt stoppede tyske Zverev spillet og sagde til kampens dommer, James Keothavong, at en tilskuer havde benyttet 'den mest kendte Hitler-reference', som Zverev beskrev det efter et point.

Det fik Keothavong til at afbryde spillet med det samme for at finde synderen blandt tilskuerne.

Efter et kort stykke tid blev en mandlig tilskuer eskorteret ud af arenaen, og spillet kunne fortsætte.

Det skriver Tennis.com.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Man kunne ikke høre, hvad der blev sagt på tv-billederne, men på det sociale medie X skriver flere, at det var 'Heil Hitler', der blev råbt fra tribunen.

26-årige Zverev vandt dysten 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 i en sand maratonkamp, der sluttede efter midnat lokal tid. Klokken var 1.39 natten til tirsdag i New York.

I kvartfinalen skal sjetteseedede Zverev nu møde verdensetteren, Carlos Alcaraz, der er forsvarende mester i turneringen.

- Jeg er her for at spille. Jeg ved ikke, hvordan det vil ende. Men jeg vil gøre mit bedste, siger Zverev.