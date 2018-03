Hjælper Caroline: 20-årig ydmyger verdensstjerne totalt

Havde man inden turneringen tippet en finale mellem japaneren Naomi Osaka og russeren Daria Kasatkina, var man nok blevet anset for at være tosset.

Ikke desto mindre er det disse to spillere, der søndag mødes i kvindernes finale i den prestigefyldte tennisturnering i Indian Wells.

Den rumænske verdensetter, Simona Halep, var storfavorit i semifinalen, men hun tabte den klart til Naomi Osaka med cifrene 3-6, 0-6.

Osaka, der er 20 år og ligger nummer 44 i verden, har aldrig har vundet en WTA-turnering. Men chancen får hun søndag efter en overbevisende indsats mod Halep, hvor hun endte med at tage karrierens største sejr.

Stillingen var 3-3 i første sæt, men derfra gjorde Osaka rent bord med ni partier i træk.

Dermed misser Halep muligheden for at skaffe sig et maksimalt point-udbytte til verdensranglisten fra den store turnering, som hendes nærmeste konkurrent i toppen af WTA-tabellen, Caroline Wozniacki, allerede måtte forlade efter 1/8-finalen.

Her tabte Australian Open-vinderen til den 20-årige Daria Kasatkina.

Og den unge russer har såmænd bare fortsat sin fremragende rejse i turneringen, hvor hun nu står som den anden aktør i finalen efter sejren på 4-6, 6-4, 7-5 over amerikanske Venus Williams, som er seedet som nummer otte.

Williams kom foran 2-0 i tredje sæt, men Kasatkina kæmpede sig tilbage og vandt efter næsten tre timers kamp.

Kasatkina har, foruden triumfen over Wozniacki, på sin vej til finalen slået den forsvarende US Open-mester, Sloane Stephens og den tiendeseedede tysker, Angelique Kerber, der blev slået 6-0, 6-2.

Kasatkina er i modsætning til finalemodstanderen noteret for en enkelt WTA-triumf. Den faldt i Moskva i slutningen af sidste år

