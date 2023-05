Hjemmebanehåbet gjorde det igen: Mester i Madrid

For andet år i træk endte det med en hjemmebanetriumf, da Spaniens største tennisturnering søndag blev rundet af.

Carlos Alcaraz - der var forsvarende mester - vandt således igen Masters-turneringen Madrid Open. I finalen blev turneringens store overraskelse, Jan-Lennard Struff, slået i tre sæt med cifrene 6-4, 3-6, 6-3.

Struff havde på imponerende vis spillet sig frem til finalen som 'lucky loser', hvilket betyder, at han tabte i kvalifikationen, men alligevel fik en plads i hovedturneringen på grund af et afbud.

Men i kampen om titlen måtte han altså give fortabt over for Alcaraz, der er nummer to på verdensranglisten. Struff, der er nummer 65 på verdensranglisten, bød dog den spanske komet op til dans og vandt altså også et sæt.

Annonce:

Med sejren viser Carlos Alcaraz gode takter inden årets anden grand slam-turnering, French Open, der går i gang i slutningen af måneden og ligesom Madrid Open spilles på grus.

Alcaraz, der fredag fyldte 20 år, har nu fire Masters-titler på cv'et efter lige så mange finaleoptrædener. Han har i alt vundet ti ATP-titler, herunder en enkelt grand slam efter sejren i US Open sidste år.

Madrid Open-titlen sender Alcaraz snublende tæt på verdensranglistens førsteplads, som spanieren tidligere har indtaget. Sølle fem ranglistepoint vil adskille Alcaraz fra Novak Djokovic på førstepladsen, når verdensranglisten opdateres mandag.

Her vil Struff hoppe helt op som nummer 28.

Det spanske tennisikon Rafael Nadal deltog ikke i Madrid Open på grund af den hofteskade, der har holdt ham ude det meste af året. Nadal er heller ikke med i næste uges Masters-turnering, Italian Open. Hans deltagelse i French Open er uvis.

Lørdag vandt belarusiske Aryna Sabalenka kvindernes udgave af Madrid Open efter et vaskeægte topmøde i finalen. Sabalenka, der er nummer to på verdensranglisten, var nemlig oppe imod verdensetter Iga Swiatek.

De to mødtes også i en finale for to uger siden, hvor Swiatek vandt.