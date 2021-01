Hjerteskærende besked: Mister ven i jordskred

Den norske tennisstjerne Casper Ruud er i sorg efter det store jordskred Gjerdrum i Norge.

’Verden kan være et uretfærdigt sted. Vi har mistet en fantastisk person og medborger. Jeg har mistet en ven, kollega og en vigtig støttespiller i mit team’, skriver den 22-årige tennisspiller på Instagram.

Ruud, der har kæmpet sig helt op som verdens nummer 27, kæmper lige nu med følelserne over sit tab, fremgår det af hans emotionelle opdatering om 31-årige Eirik Grønolen.

Verdens nummer 27 vinker følelsesladet farvel til sin ven på Instagram. Foto: AP Photo/Tim Ireland/Ritzau Scanpix



’Du var bare sød og rar mod alle, og det var inspirerende at være omkring dig. Du gik bort alt for tidligt. Ord kan ikke beskrive, hvor meget du vil blive savnet af alle, som kendte dig’, hedder det videre, før han sender sine tanker til alle efterladte efter ulykken og afslutter med dette ønske for sin ven:

’Det er med et tungt hjerte, at jeg håber, du hviler i fred, kære Eirik.

Grønolen var blandet andet leder i selskabet Yoneda AS, som han drev sammen med Casper Ruud.

Der er hidtil fundet syv omkomne efter det voldsomme jordskred.

