Hjerteskærende tragedie: Tennis-talenter dræbt i bilulykke

To lovende amerikanske tennisspillere på blot 14 år blev onsdag dræbt i en bilulykke forsaget af en alkoholpåvirket bilist, der prøvede at flygte fra gerningsstedet

En hjerteskærende tragedie har rystet tennisverdenen i USA.

De to 14-årige tennis-talenter Drew Hassenbein og Ethan Falkowitz blev onsdag dræbt i en bilulykke i Long Island i New York.

Det skriver NBC New York.

De to teenagere sad på bagsædet i en bil med i alt fire teenagere, som var på vej hjem fra en middag i byen, da de blev ramt af en modkørende pick-up truck ført af 34-årige Amandeep Singh.

Hassenbein, der lavede 'coin-toss' under US Open-finalen i 2021 mellem Novak Djokovic og Daniil Medvedev, døde på stedet ligesom hans bedste kammerat Ethan Falkowitz også mistede livet på gerningsstedet.

De to andre teenagere på 16 og 17 blev bragt på hospitalet og modtager fortsat behandling. De er dog uden for livsfare.

Hassenbein var allerede i en alder af 12 år rangeret som den bedste i hele landet i sin aldersgruppe.

- Det er hjerteskærende. At sådan noget sker med disse to specielle drenge er knusende. Jeg er ikke sikker på, hvordan vi skal komme videre oven på denne tunge, tunge nyhed, siger Falkowitz' træner Jay Harris til CBS.

Ifølge anklagerne var Singhs promille det dobbelte af den tilladte grænse i området.

Singh står blandt andet til at blive anklaget for drab under særligt skærpende omstændigheder med et køretøj.

Torsdag blev den 34-årige tiltalte stillet for retten, hvor der var flere hundrede personer fra lokalområdet, der var mødt op, og der blev givet bifald, da det kom frem, at Singh skal forblive i politiets varetægt.

