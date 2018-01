Høj, høj klasse: Vild Wozniacki i finalen

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki viste høj, høj klasse – og ikke mindst mentalt, da hun i semifinalen i Australian Open slog belgiske Elise Mertens med 6-3, 7-6.

Dermed står hun i sin tredje grand slam-finale. I 2009 og 2014 tabte hun sine finaler i US Open.

Finalepladsen blev sikret via et enormt fokus og et velovervejet spil, der fik trukket den 22-årige modstander ud af den zone, hun har befundet sig i fra årets start. Og så lykkedes det Caroline at rive sig selv ud af det mørke hul, hun pludselig havnede i mod slutningen.

Serven var skarp, returneringerne fine, og vinderne blev sat med omhu. En meget, meget stærk præstation.

Kampbilledet tegnede sig hurtigt. Belgieren ville krige og satse, Caroline skulle være cool og håndtere situationen.

Danskeren kom godt fra start, selv om den unge modstander viste prøver på sin store serv med et es på andenserven i sit første parti. Caroline kom foran via en netruller på en flugter og gik på 2-1 via en slagflugtning fra samme hånd.

Og så fik hun brudt den hårdt satsende og derfor lidt for fejlende belgier.

Hun kunne derfor serve sig på 4-1, og hun kom da også på 40-0, før hun selv begyndte at lave nogle fejl. Det gav pludselig belgisk fordel, men den afværgede verdens nummer to med en smuk baghåndsvinder ned langs linjen. Kort efter lukkede hun med sit tredje es.

Efter Mertens’ reducering fulgte et vigtigt, dansk serveparti i den ende, hvor solen drillede mest. Det tog hun sikkert hjem via et par hvinende baghåndsvindere ned langs linjen til 5-2.

Hun fik sin første sætbold i det følgende parti men slog forhånden for langt, og så måtte hun selv ud for at serve sættet hjem, og det gjorde hun rent efter 38 minutter.

Et sæt, hvor Caroline Wozniacki viste høj klasse i alle spillets facetter og optrådte som en rutineret grand slam-spiller overfor den uerfarne opkomling.

Hun havde også chancen for at sætte sig helt på Mertens i starten af andet sæt, hvor hun fik tilkæmpet sig to breakbolde. Men så kom belgieren op med fire store server på stribe og tog partiet.

Wozniacki tog, blandt andet via sit fjerde es, det næste parti rent, før belgieren med lidt besvær bragte sig foran 2-1.

Danskeren udlignede sikkert og kom så fra 0-30 i belgisk serv til et brud til 3-2, og det lignede lidt af en afgørende vending.

Wozniacki servede sig sikkert på både 4-2 og 5-3, før Mertens reducerede.

Så skulle finalen serves hjem.

Hun åbnede med et es og fulgte op med endnu en stor førsteserv. Så blev hun lidt nervøs, slog en forhånd ud og lavede en dobbeltfejl. Og så valgte hun at komme til nettet bag en alt for kort bold. Belgisk breakbold.

Om hun kom i tanke om sin misbrugte matchold i semifinalen i 2011, er kke til at vide, men gummiarmen lavede dobbeltfejl til 5-5. Mertens sagde tak for livlinen og servede sig rent på 6-5.

Med stort besvær fik Caroline kæmpet sig forbi to belgiske break- og sætbolde og nervøst fik hun til sidst udnyttet sin fjerde gamebold og udløst en tiebreak.

Her kom hun fra land med et minibreak, og hun servede sig smukt på 3-0 med et hæst ’come on’. Hun fik fire matchbolde efter en smuk baghåndsvinder, og på den første fejlede belgieren.

I lørdagens finale møder hun vinderen af dagens anden semifinale, der står mellem tyske Angelique Kerber og den rumænske verdensetter Simona Halep.

Finalen spilles klokken 19.30, altså 9.30 dansk tid. Ekstra Bladet dækker naturligvis finalen LIVE.

Med sejren rækker Caroline Wozniacki også ud efter ranglistens førsteplads. Den bliver et faktum, hvis Halep taber sin semifinale. I modsat fald skal de to i direkte duel om den i finalen.

