Høj klasse, Clara: Vinder Australian Open og tager førstepladsen

Ude i Melbournes gader fejrede australierne Australia Day, og inde på store Rod Laver Arena kunne Clara Tauson og dansk tennis fejre en sjælden triumf, da stortalentet vandt sin første grand slam som junior.

Det skete efter en fremragende og dybt koncentreret indsats mod canadiske Leylah Annie Fernandez, der blev besejret med 6-4, 6-3.

Udover den smukke titel kunne en lykkelig Clara Tauson tilføje 1.000 point til ITF’s næste rangliste, som hun dermed topper, og derfor kan hun altså nu kalde sig for verdens bedste junior.

Samtidig kan triumfen på den store scene forråbentlig bane vej for nogle af de vigtige wildcards til seniorturneringer, som hun har brug for i bestræbelserne på at etablere sig blandt de voksne.

Efter en jævnbyrdig indledning dominerede 16-årige Clara Tauson sin jævnaldrende juniorrival, og den ellers rapfodede venstrehåndsspiller med de drilsk vinklede slag brød efterhånden sammen under det tunge bombardement.

Og så kunne en genert dansker tage imod trofæet og levere sin takketale.

- Jeg er super-lykkelig, sagde hun og takkede sin far og de danske tilskuere for støtten.

- Australian Open er helt sikkert min favorit-grand slam nu, sagde hun med et smil og blev behørigt belønnet fra tribunerne.

De to finalister mødtes ved nettet med tårer i øjnene. De danske skyldtes glæde. Foto: Ritzau Scanpix

De to piger spillede god tennis fra start, men bagud 0-1 måtte danskeren afværge den første breakbold, før hun lukkede partiet med et es.

I femte parti gav hun via tunge grundslag sig selv to chancer, og hun udnyttede den første via et fint tryk mod canadierens baghånd, som til sidst leverede den ønskede fejl, og så var der brudt til 3-2 i dansk favør.

Føringen holdt desværre ikke længe. Fernandez var heldig med en netruller, som gav breakbold, og på den var Tauson så gæstfri at overrække endnu en gave, da hun få meter fra nettet slagflugtede bolden lige uden for sidelinjen.

Clara Tauson dominerede det meste af tiden med sine tunge grundslag. Foto: Roger Parker

Hun formåede dog at sluge ærgrelsen, og som det i stigende grad har været tilfældet i Melbourne, genfandt hun fokus og kløede ufortrødent på. Loyal overfor sit eget spil bevarede hun både dybde og bredde i sin kontrollerede offensiv, og Fernandez blev i den grad sendt i løb, da hun brød til 4-3.

Hun lukkede sit næste parti med et es, en knytnæve og et højt ’come on’ til 5-3, før Fernandez med en række fine førsteserver reducerede.

Mens Clara Tauson forberedte sig på at skulle serve det første finale-sæt hjem, kunne hun betragte et støjende flyshow i luften over sig i anledning af Australia Day.

Clara Tauson gav mange prøver på sit store slagrepertoire. Her slicer hun med baghånden. Foto: Roger Parker

Danskeren kom farende ud i deres slipstrøm og servede sig til tre sætbolde. På den første blev hun passeret ved nettet, men på den næste hentede hun efter 32 minutters spil endnu en fejl hos sin modstander. 6-4.

Ved 1-1 i andet sæt svigtede Leylah Annie Fernandez’ serv hende. En dobbeltfejl gav to danske breakbolde. Den første blev sendt i nettet med en forhåndsslice, men så begik canadieren endnu en nervøs dobbeltfejl, og Tauson var foran 2-1.

Hun holdt sikkert serv, og kort efter kunne hun lufte endnu et højlydt ’come on’, da hun med en dyb, diagonal forhåndsvinder brød til 4-1.

Canadieren fik bidt tænderne sammen og reduceret med et break, men det fik bare Clara Tauson til endnu engang at bide tænderne sammen, og med insisterende spil brød hun til 5-2 og kunne dermed serve sejren hjem.

På sin første matchbold fik hun gummiarm og begik en nervøs dobbeltfejl. Kort efter slog hun løst i nettet til canadisk breakbold, og på den slog hun for langt med baghånden. Puha, canadisk break.

Heldigvis fik Tauson trukket vejret dybt, verfet nerverne væk og slået sig selv fri i de næste dueller, og da hun stod med to matchbolde i canadisk serv, lagde hun et tungt tryk på den første. Fernandez brød sammen under det og slog bolden ud.

Clara Tauson reagerer næsten vantro efter matchbolden. Nu kan hun kalde sig verdens bedste junior. Foto: Ritzau Scanpix

Clara Tauson smed ketsjeren, tog sig til hovedet ogløb mod nettet med hånden for munden, og kort efter viftede hun en lille tåre væk, mens hun kiggede ud på en storsmilende Søren Tauson, hendes far og træner på tribunen.

De to 16-årige topjuniorer har det seneste år gjort sig til hinandens rivaler med tre store, indbyrdes møder.

Clara Tauson tabte for et lille år siden en stor grusfinale i Brasilien, men hun fik sidst i 2018 revanche ved juniorernes sæsonfinale og igen i forrige uges finale ved turneringen i Traralgon. De to sejre faldt på hardcourt og var formentlig med til at give den selvtillid, som danskeren luftede på Rod Laver Arena.

Hendes næste opgave er med det danske Fed Cup hold i Polen om to uger.

Tidligere danske junior grand slam-vindere Kurt Nielsen, Wimbledon og French Open, begge i 1947 Kristian Pless, Australian Open, 1999 Caroline Wozniacki, Wimbledon, 2006

