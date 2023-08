Høje forventninger inden US Open: - Holger vil vinde det hele

Der er ingen grund til at bekymre sig om Holger Runes form forud for US Open på trods af danskerens nederlag natten til torsdag - tværtimod skal vi have høje forventninger til ham, mener ekspert Michael Mortensen

12 dobbeltfejl. 50 uprovokerede fejl.

Så meget spændte Holger Rune ben for sig selv, da han natten til torsdag røg ud af ATP-turneringen i Toronto til amerikanske Marcos Giron.

Men trods nederlaget er der forud for US Open ingen grund til bekymring over danskerens form, vurderer tennisekspert Michael Mortensen.

- Vi skal ikke være bekymrede. Der er kæmpe bredde på ATP-touren, og der er ingen lette kampe. Hvis han ikke har været på 100 procent, som han sikkert ikke har været efter første turnering siden Wimbledon, så er det forståeligt, siger Mortensen til Ekstra Bladet.

En positiv ting

De mange fejl, som var yderst kampafgørende i Runes nederlag torsdag nat, er ifølge Mortensen en positiv ting for Holger Rune.

- Fejlene siger noget om, at han har spillet meget offensivt. Han er jo en aggressiv spiller med en insisterende spillestil. Det er kun fint, at han holder sig til sit koncept og spiller så hurtigt, han kan.

- Nogle gange kaster det nogle ekstra fejl af sig, som det gjorde i nat. Det er en pris, man skal være villig til at betale.

Amerikanske Marcos Giron slog natten til torsdag Holger Rune i en kamp, hvor danskeren lavede masser af fejl. Men det skal man ifølge Michael Mortensen ikke bekymre sig ret meget om. Foto: Vaughn Ridley/Ritzau Scanpix

- Men det er positivt, at han er tro mod sit spil, og det var også sådan, han har opnået de resultater, han har, både i den forgangne og indeværende sæson, vurderer eksperten.

Perfekt opvarmnings-turnering venter

Sidste udfordring inden US Open for Holger Rune er ATP Masters 1000-turneringen i Cincinnati, som starter 13. august.

Den turnering skal agere opvarmningsturnering for Rune forud for Grand Slam-turneringen i New York, og det er en turnering, Michael Mortensen er svært begejstret for.

- Det er en turnering, alle spillere deltager i for at få optimeret sit spil frem imod US Open. Den er stjernespækket og prestigefyldt, og det er en rigtig god test, hvor Holger Rune forhåbentlig kan få nogle flere kampe.

Finjustering

I Cincinnati-turneringen er der gode faciliteter, et stjernespækket line-up, og det er varmt, så spillerne får testet sin udholdenhed og finjusteret sit spil inden den store Grand Slam-turnering.

- Der er varmt og fugtigt, så turneringen er meget krævende og drænende. Det er virkelig en test på fysikken og det mentale. Der er ingen nemme kampe, og alle de store profiler er med, siger han.

Kvartfinalen blev endedestinationen ved Wimbledon tidligere på sommeren, da Rune røg ud til den senere vinder Carlos Alcaraz. Foto: Alberto Pazzali/Ritzau Scanpix

- Holger vil vinde det hele

Holger Rune har ifølge Michael Mortensen en tendens til at være en stjerne, der skinner allermest, når spotlightet lyser allerkraftigst. Derfor kan vi tillade os at have store forventninger til den danske komet.

- Jeg har store forventninger til ham. Han stortrives på den store scene, og han har vænnet sig til det store pres og den store mediebevågenhed, siger Mortensen.

- Han er blevet bedre til at acceptere, at han laver fejl. Han kommer hurtigt videre nu, så det ikke fylder for meget og han ikke er sin egen største modstander på banen.

Har kvaliteterne

Men hvad kan det så blive til med ham? Hvad kan vi forvente af Holger Rune til US Open?

- Jeg vil mene, at han skal i mindst i kvart- eller semifinalen. Han har kvaliteterne til at være med der, mener Mortensen.

- Han vil jo vinde det hele. Han har slået ni af de nuværende top-10-spillere, så han har, hvad der skal til, lyder det håbefuldt fra tenniseksperten.

US Open løber af stablen fra 28. august til 10. september.