Holger afslører: Blodprøver gav svaret

Der er en verden til forskel på den Holger Rune, der ankom til Australian Open sidste år, og den, der er ankommet i år.

Ser man på verdensranglisten, er danskeren klatret omkring 90 pladser op og ligger lige nu nummer 10.

Men nok så vigtigt har det 19-årige stjerneskud ifølge eget udsagn nu et langt mere professionelt setup, som skal sikre, at det bliver til mere end den ene kamp i første runde, der blev endestationen i 2022.

Rune - der torsdag fik tildelt sin modstander i turneringens første runde, serbiske Filip Krajinovic - træner aktuelt i Melbourne forud for grand slam-turneringen, som begynder mandag.

Han nævner som eksempel på sin mere professionelle tilgang håndteringen af de kramper, der flere gange har plaget ham. De skyldtes angiveligt manglende magnesium.

- Jeg får nu det, min krop har brug for, skriver den 19-årige tennisspiller i en mail til Ritzau og forklarer, at den manglende magnesium blev opdaget i nogle blodprøver.

- Jeg bruger jo min krop vildt meget, så basis må være i orden. Tingene bliver jo mere og mere professionelle. Før googlede vi os til meget viden. Nu er der eksperter på det meste, fortæller Rune.

Runes hold tæller ved Australian Open blandt andre hans mangeårige træner Lars Christensen og den nyligt tilknyttede stjernetræner Patrick Mouratoglou, hvis akademi Rune har trænet på flere i år. Også hans mor, Aneke Rune, og en analytiker er med.

De skal sørge for, at danskeren kan koncentrere sig om spillet. Her handler det om at finde den rette balance i både små og store ting, såsom fysikken.

- Sidste år blev jeg for muskeltung. I år har vi fundet en god balance i at gøre mig stærk uden at være tung, skriver Holger Rune.

Han forklarer, at han i slutningen af 2021 'klart' lavede for megen tung træning. Det har måske hjulpet ham på lang sigt, men det gik ud over hans spil.

- Mit spil er let og eksplosivt, og det er sådan, jeg træner fysisk nu. Og selvfølgelig kører jeg udholdenhed, så jeg kan være med i de lange dueller. Men jeg har også en anden grundstyrke i dag end for et år siden, skriver Rune.

Danskeren påpeger i øvrigt, at han er ankommet langt tidligere til turneringen end sidste år og derfor har kunnet forberede sig godt. Han 'føler sig klar på udfordringen', skriver han.