Holger afslører: Så den før han skulle spille

På græs har Holger Rune ikke mange meritter at trække på.

Derfor søgte han inspiration hos de helt store stjerner, inden han tog hul på græssæsonen i Cinch Championships i London.

Efter sejren over Ryan Peniston i anden runde afslørede han på et pressemøde, at han inden sin første runde-kamp mod Maxime Cressy tændte for fjernsynet.

- Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, svarede Holger til den journalist, der spurgte, om han kigger på andre spillere for at lære.

- Det var i går, nej, dagen før min første runde. Jeg så Roger (Federer, red.) mod Novak (Djokovic, red.). Den episke finale, hvor Roger havde de der matchbolde, lød det fra Holger Rune om - formentlig - Wimbledon-finalen i 2019, hvor Novak Djokovic endte med at vinde i fem sæt efter tie break.

En tie break, hvor Roger Federer undervejs missede to matchbolde.

- Jeg så lidt på deres bevægelser, og helt ærligt så ser det ud som om, at de spiller på hard court, fordi de har så meget balance, lød de rosende ord fra Holger Rune.

Derfor har han også netop haft ekstra fokus på bevægelse og styrke i benene med sin fysiske træner forud for græssæsonen, der kulminerer med Wimbledon fra 3. juli til 16.juli.

Holger Rune har haft stor succes på især grus de seneste år, men sejren over Maxime Cressy i London var faktisk den første sejr på græs i seniorkarrieren.

Fredag venter italienske Lorenzo Musetti i kvartfinalen.