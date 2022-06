Holger afviser: Bad ikke mor om det

- Forlad, forlad ... forlad!, råbte Holger Rune op mod sin spillerboks, hvorefter mor Aneke forlod sin plads. Efter kampen fortæller Rune dog, at beskeden ikke var til mor

Undervejs i kvartfinale-braget mod norske Casper Ruud var Holger Rune godt tosset.

Den 19-årige stjerne var lige blevet brudt i tredje sæt, da han sætter sig på sin stol.

- Forlad, forlad ... forlad!, lød beskeden direkte op mod danskerens spillerboks. Kort efter fangede et kamera, at mor Aneke forlod sin plads.

Efter nederlaget forklarer Holger Rune, at beskeden slet ikke var til moren.

- Jeg sagde ikke til min mor, at hun skulle forlade stadion. Det var ikke derfor. Det var en helt anden person, så det er forkert, siger han til Discovery+ uden at uddybe, hvem ordren så var til.

Du kan se episoden i klippet øverst.

- Det er selvfølgelig frustrerende at stå derinde i sin første grand slam-kvartfinale og stå og ramme så relativt under niveau specielt i første sæt.

Holger Rune fortæller, at det var en mærkelig kamp, og at det er anderledes at spille 'night sessions', som går 'væsentligt langsommere'.

Danskeren tabte med 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 til verdens nummer otte, Casper Ruud.

Så mange millioner kroner har Holger Rune tjent - se beløbene her.