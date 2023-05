Holger brager videre

Holger Rune spillede sig fredag aften sikkert videre til tredje runde af ATP Masters 1000 – turneringen Italian Open.

Knap halvanden time var den syvendeseedede dansker om at gøre det af med den blot 18-årige franskmand Arthur Fils på gruset i Rom.

6-3, 6-3 vandt 20-årige Rune.

I tredje runde møder han den 35-årige italiener Fabio Fognini, som er med i turneringen på et wildcard og har slået Andy Murray og serberen Miomir Kecmanović ud i sine første kampe.

Fognini er nummer 130 i verden, men var i sin storhedstid i 2015 helt oppe og runde syvendepladsen. Rune vandt i august sit hidtil eneste møde med Fognini efter to sæt på hardcourt i Canada.

Som syvendeseedet sad Rune over i første runde i Rom, og den unge dansker fik heller ikke for alvor sved på panden mod Fils fredag.

Den franske teenager er nummer 119 på verdensranglisten og var gennem kvalifikationen og en kamp mod Juan Manuel Cerundolo i første runde på sin vej til mødet med Rune.

Og her fik Fils et mareridtsstart, da Rune brød til både 1-0 og 4-1 i første sæt efter en del franske fejl, der blandt andet blev fremprovokeret af et højt dansk tempo.

Fils fandt sig dog lidt mere til rette i kampen. Først måtte Rune kæmpe hårdt for at afværge to breakbolde og holde serv til 5-1, inden Fils med et par stærke server omvendt afværgede to sætbolde og bragte sig på 2-5.

Det blev også 3-5 efter blandt andet en dansk dobbeltfejl, inden Rune i det følgende parti genfandt fatningen, løb en stopbold op og udnyttede sin femte sætbold efter 37 minutters spil.

En koncentreret dansker bragte sig takket være sin gode førsteserv sikkert på 2-1 i andet sæt, inden han takket være en fjerde breakbold også fik brudt til 3-1.

Det blev afgørende, for med lidt besvær holdt spillerne serv frem til 5-3, hvor Rune uden problemer udnyttede sin første matchbold i et rent parti.