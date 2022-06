Holger deler vandene: - Andet ville være rædselsfuldt

FORLAD!

Den danske tennisspiller Holger Rune havde pludselig mange danskeres øjne rettet mod sig, da han under French Open for få uger siden nåede hele vejen til kvartfinalen.

I opgøret mod norske Casper Ruud var der både vredesudbrud, råb mod sin boks og kast med ketcheren på gruset i Paris - noget, der i den grad delte vandene.

Både i de traditionelle medier og på de sociale medier var der mange, der kritiserede den 19-årige danskers opførsel.

Men det er ikke noget, der påvirker hovedpersonen selv.

- Det ser jeg bare som forskelligheder, og det synes jeg er dejligt. Hvis alle mennesker var ens og synes det samme, ville det være rædselsfuldt at leve i den her verden. Det er fedt, at man synes, hvad man vil, og man kan lide den karakter, man kan lide, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

Holger Rune indtager lige nu en placering som nummer 28 i verden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Heldigvis har jeg mange gode danske fans og følgere, som følger med i min karriere og vil mig det bedste, og det sætter jeg kæmpe pris på.

Den danske komet med de mange følelser ved godt, at han ikke er den mest rolige på banen - og det vil han nok aldrig blive.

Han er også bevidst om, at følelserne ind imellem kan kamme over, men det er ikke noget, der stresser ham.

- Jeg har en ekstrem passion for den her sport, og nogle gange viser jeg den for meget. Men jeg er 19 år, jeg er stadig ung, og jeg arbejder hver dag på kun at få det positive frem i min attitude, og det er en proces.

- Hvis man så Roger Federer som ung, så var han måske 40 gange værre, end jeg var - og han er en af de mest elskede tennisspillere på touren, så jeg tænker, at jeg har god tid til at få et endnu bedre image.

Efter et dramatisk opgør blev kvartfinalen endestationen for Holger Rune under French Open. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Også i udlandet var der mange kritiske røster mod Danmarks bedste mandlige tennisspiller efter hans French Open-exit.

- Fantastisk kamp, men Holger Runes opførsel pisser mig af. Det er sørgeligt. Han har ingen respekt for sporten, sagde den svenske Discovery-ekspert Fredrik Rosengren eksempelvis.

Men udtalelser som den preller af på Holger Rune, der i stedet glæder sig over, at han med sine følelser og lidenskab for spillet mærker, hvordan han igen og igen har publikum med sig under sine kampe.

- Jeg synes selv, at det er en fed passion, jeg spiller med, og min fornemmelse er, at publikummet ude til turneringer godt kan lide at se mine kampe. De hepper på mig, og hele publikum stod op for mig mod både Tsitsipas og Ruud ved French Open, så jeg tænker, at jeg må gøre et eller andet rigtigt.

Holger Runes kvartfinalemodstander under turneringen i Paris, Casper Ruud, var også efter sin kollega efter kampen og fortalte til pressen, at danskeren skulle se at blive voksen.

En udtalelse, Holger Rune ikke forstod meget af og over for Ekstra Bladet i stedet mente, at det var nordmanden, der skulle kigge indad.

Men hele dramaet mellem de to skandinaviske kollegaer har Holger Rune nu lagt bag sig. Det er ikke noget, han gider at bruge mere energi på.

I stedet fokuserer han nu på at finde sin rytme på det lynhurtige græs. I første omgang gælder det om at få så mange kampe som muligt på græsset i Eastbourne, inden årets Wimbledon løber af stablen i slutningen af juni.

ATP 250-turneringen i Eastbourne begynder mandag.

