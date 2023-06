Holger deler vandene: - Nogle elsker dig, andre gør ikke

Det er ofte enten-eller med Holger Rune.

Somme tider formår han at have publikum i sin hule hånd. Andre gange er de på nakken af ham hele kampen.

Man kan roligt sige, at danskerens flamboyante personlighed deler vandene i tennisverdenen.

Men selvom det ikke er alle, der er lige store fans af den unge dansker, så lader han sig ikke gå på af kritikken.

- Jeg tror, det er meget normalt her i livet, at nogle folk elsker dig, og andre ikke gør.

- Alle har forskellige præferencer, når det kommer til karakterer og spillere. Det respekterer jeg. Det er helt fint. Hvis de er der for mig, er det fantastisk, siger Holger Rune.

Han fokuserer i stedet på at spille så godt som muligt og være koncentreret på banen, uanset hvad folk måtte mene om ham.

- Jeg prøver at give alt, hver gang jeg går ud på banen. Gøre mit bedste for at vinde kampen. Forblive fokuseret.

- Det er vigtigere for mig at gøre alt for at vinde, end hvad der sker uden for banen, siger den 20-årige tennisstjerne.

Holger Rune vandt i første runde af Roland Garros, hvor han slog Christopher Eubanks efter en nervepirrende kamp i fire sæt med cifrene 6-4, 3-6, 7-6 og 6-2.

Han sidder over i anden runde, da hans modstander Gäel Monfils sent onsdag aften trak sig med en håndledsskade.

Derfor skal skal først i aktion igen på lørdag, hvor enten argentinske Genaro Alberto Olivieri eller italienske Andrea Vavassori venter. De rangerer som henholdsvis nummer 231 og 148 på verdensranglisten.

Begge er kvalifikationsspillere, og Holger Rune vil være storfavorit, uanset hvem af dem han møder.