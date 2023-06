Holger erkender: Et perfekt antal

Søndag kunne danske Holger Rune have stået i sin første græsfinale på ATP Tour, hvis han havde slået Alex de Minaur.

Australieren var dog stærkest lørdag og tog sejren og finalepladsen, men det var ikke noget, som fik den store ærgrelse til at blusse op hos den 20-årige dansker.

Inden turneringen i London havde Rune endnu aldrig vundet en seniorkamp på græs på ATP Tour, og sammenholdt med behovet for restitution inden Wimbledon om en uges tid var nederlaget lørdag faktisk ganske udmærket.

- Jeg tager masser af gode ting med fra den her turnering til Wimbledon. Jeg har spillet fire gode kampe. Det er et perfekt antal. Jeg har fået gang i benene, men uden at blive for træt, siger Holger Rune til TV 2 Sport.

Tidligere på året var det selv samme de Minaur, som sendte Rune ud af en turnering i Acapulco, og danskeren er sikker på, at 24-årige di Minaur vil blive en stor mundfuld for alle til Wimbledon.

- I år har han bevist, at han i den grad er i stand til at spille på græs. Når han går på banen, så er han bare farlig, så jeg ser ikke nogen grund til, at han ikke skulle nå langt til Wimbledon, lyder det fra Holger Rune.

Danskeren selv debuterede ved Wimbledon sidste år. Her blev det til et nederlag i tre sæt til amerikaneren Marcos Giron.

De Minaur nåede fjerde runde ved Wimbledon sidste år, hans bedste præstation til dato i den enlige grand slam-turnering på græs.