Holger fik lektier for

Danske Holger Rune stod i sin unge karrieres første ATP-kvartfinale i Chile Open, men den 13 år ældre argentinsk grushaj var for stor en mundfuld for teenageren.

Federico Delbonis var alt for solid og på dagen en kaliber for stor for danskeren, der tabte med cifrene 3-6, 3-6.

Selv om Rune er en habil grusspiller fik han alligevel lektier for mod veteranen, men forhåbentlig varer det ikke længe, før vi igen ser ham i aktion på samme niveau.

Og det er slet ikke umuligt, at også trætheden indhentede Holger Rune, der var igennem tre sejtrækker-kampe for overhovedet at kvalificere sig til turneringen.

Starten blev jævnbyrdig, primært fordi begge spillere havde taget de gode server med ud til kampen.

Danskeren var den første, der for alvor fik brug for dem, da han ved 1-2 kom ned med tre breakbolde men servede sig ud af problemerne.

Det kunne han dog ikke i sit næste serveparti, hvor den 30-årige argentiner skruede op for sine returneringer og brød til 4-2, og det blev afgørende for det første sæt, som Delbonis sikrede sig med 6-3.

Den unge dansker stod i første sæt for langt tilbage bag baglinjen i argentinsk serv, og han forsøgte da også at komme lidt længere ind i banen efter sætpausen, men i det tredje parti gik det igen galt overfor den solide veteran, der brød til 2-1.

Foto: EPA/Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

I næste parti kom de argentinske fejl pludselig, endda tre på stribe, og det gav lige så mange breakbolde til danskeren. På den tredje fik han endnu en foræring og brød på en dobbeltfejl.

Det gav tydeligvis noget dansk humør, men efter et fint serveparti kom han ved 3-3 ned med en breakbold. I duellen forsøgte Rune at holde bolden i gang, men til sidst slog han for langt og blev brudt.

Argentineren rystede ikke på hånden og foran 5-3 fik han sin første matchbold i modstanderens serv.

Holger Rune flugtede bolden i nettet.

