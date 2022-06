Holger følte sig snydt af dommer

Holger Rune var på et tidspunkt i kampen mod Marcos Giron ikke enig med kampens dommer, som han mente havde set forkert i en situation

Holger Rune fik slet ikke den Wimbledon-turnering, han havde drømt om.

Tirsdag tabte han i første runde til Marcos Giron, der på dagen bare var bedre, men i tredje sæt skete der noget, Rune ikke mente, faldt ud til hans fordel, og det forklarede han nærmere på den efterfølgende pressekonference.

Rune signalerede på et tidspunkt op mod dommeren, Fergus Murphy, der som altid sidder i en stol langt over jorden ved siden af banen, at han ikke var enig med ham.

Han henviste til dommerens kald om, at bolden havde ramt jorden to gange i forbindelse med et point, som på det tidspunkt gik amerikanerens vej.

- Jeg synes, det var lidt snyd, fordi jeg følte ikke, den ramte jorden to gange. Og så har jeg erfaring med, at han har gjort det et par gange før. Da jeg spillede finale i München, sagde han det også, selvom jeg var helt sikker, forklarede Holger Rune.

- Så gik jeg tilbage og så den (situationen, red.) på et klip, og den var klart ikke nået op. Det var kun derfor, jeg havde en dårlig oplevelse med hans kald lige på det tidspunkt (i dagens kamp, red.).

- Havde det været hvilken som helst anden dommer, så havde jeg tænkt 'okay, det er nok rigtigt', men når det lige var i den situation, så blev jeg lidt irriteret, fortsatte han.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Den 19-årige tenniskomet har stadig til gode at vinde på græs, og selvom det ikke blev denne gang, var der få lyse momenter indimellem, og generelt var han fint tilfreds med dommerens præstation, selvom han specifikt var træt af den ene situation.

Faktisk begyndte han at storrose dommerens niveau på ATP Touren.

- Jeg var kun frustreret lige der. Der er altid nogle dommere, man bedre kan lide end andre, ligesom der er nogle mennesker, man bedre kan lide end andre.

- Men det er en del af spillet. Jeg har ikke noget problem med nogle dommere. De gør deres arbejde vanvittigt professionelt, og det er også derfor, de dømmer på ATP-niveau. De laver meget få fejl. Hvis man ser på, hvor mange fejl vi laver i en tenniskamp, så laver de langt færre, lød det.

Mandag blev det en kendsgerning, at Clara Tauson måtte trække sig med en skade i ryggen, og tirsdag fulgte Holger Rune så trop, men med et nederlag.

Derfor er det slut med dansk deltagelse i den legendariske tennisturnering.

