Holger går verden rundt: Storroses i udlandet

Det er oftest de danske fodboldstjerner, der trækker overskrifter i det store udland, men søndag eftermiddag var det en 19-årig tennisspiller.

Holger Rune overraskede nemlig hele verden, da han slog Novak Djokovic i ATP 1000-finalen i Paris, og det er ikke gået ubemærket hen i det store udland.

Den portugisiske tennis-journalist José Morgado, der har fulgt Holger Rune i en lang række år vidste godt, at danskeren havde potentialet til at nå langt, men er overrasket over, at det er gået så hurtigt.

'Det er ikke nogen overraskelse over at se, hvor god han er, men jeg er imponeret over, hvor hurtigt han er blevet moden rent mentalt og fysisk,' skriver portugiseren i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter.

'Han er en utrolig komplet tennisspiller. Du kan ikke bare finde et svagt punkt ved i hans spil - lidt ligesom Alcaraz - og det er altså fantastisk som 19-årig. Hans baghånd er blandt top fem i verden lige nu, og hans serve er blevet forbedret markant. Fremtiden ser rigtig lovende ud.'

Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

'Kommet for at blive'

Det er ikke kun José Morgada, der har udenlandsk ros til Holger Rune.

Flere store velansete medier hylder ligeledes den danske teenager, efter hans sejr i tre sæt over Djokovic.

'Holger Rune er kommet for at blive,' skriver det spanske medie Marca, der også tilføjer, at Holger Rune er den første spiller nogensinde til at slå fem top 10 spillere i den samme turnering.

'Holger Rune, unge ved magten', 'Den uimponerede 19-årige dansker, imponerende moden, væltede mesteren af pinden', 'Den fantastiske dansker', er blot nogle af de gloser, som det franske medie Le Parisien bruger til at beskrive Runes præstation.

Vores nordiske naboer fra Norge, der har Casper Ruud som deres tennis-darling, havde også pæne ord om Holger.

'Det danske stjerneskud Holger Rune var bedst kendt for sit temperament. Nu snakker han med tennisketcheren. Søndag leverede han sin hidtil største bedrift,' skriver VG.

Holger Rune vandt finalen i tre sæt 3-6, 6-3, 7-5.

Her begyndte Runes eventyr

