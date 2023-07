Holger gik i krigermode: - Jeg legede, at jeg var Djokovic

Fem tiebreaks - fem vundne sæt.

Holger Rune har været køligheden selv, når situationen har spidset til i hans kampe i Wimbledon.

I kampen mod Grigor Dimitrov vandt han igen to af slagsen.

Og det var næppe helt tilfældigt.

Danskeren har nemlig fået inspiration fra den måske bedste til disciplinen i verden.

- Jeg gik i krigermode og tænkte på ‘Djoko’. For jeg føler, Novak Djokovic er en af dem, der er bedst under pres. Jeg prøvede at lege, at jeg var ham, siger Holger Rune.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Særlig stolt var han af det tiebreak, han vandt i tredje sæt mod Dimitrov.

- Det var nok et af de bedste tiebreaks i hele mit liv. Jeg var SÅ fokuseret og totalt ‘locked in’ på at være sygt solid.

- Da jeg var i det mindset, vidste jeg, at jeg ikke ville komme til at misse en bold. Så hvis han skulle slå mig, så skulle han ramme linjerne. Og jeg følte, at selv hvis han gjorde det, så havde jeg været der, siger Holger Rune, der var godt tilfreds med sin præstation.

Kampen mod Grigor Dimitrov blev vundet i fem sæt med cifrene 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) og 6-3.

Nu står han over for et møde med verdens nummer et, Carlos Alcaraz, i kvartfinalen.

Den kamp bliver spillet onsdag.